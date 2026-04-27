Temblor en México HOY 27 de abril: Noticias AL MOMENTO de sismos

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los temblores registrados este 27 de abril, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0. Este es el reporte actualizado hasta las 08:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en todas las entidades de la República.

Previamente, la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.0 a 35 km al oeste de Matías Romero, Oaxaca aproximadamente a las 04:28 horas.

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SISMO Magnitud 4.0 Loc 35 km al OESTE de MATIAS ROMERO, OAX 27/04/26 04:28:44 Lat 16.84 Lon -95.36 Pf 90 km pic.twitter.com/1NfIsnDci4 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) April 27, 2026

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad preliminar de 4.1 grados a 70 km al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 00:41 horas

SISMO Magnitud 4.1 Loc 70 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS 27/04/26 00:41:27 Lat 14.05 Lon -92.05 Pf 76 km pic.twitter.com/oBm52AhMsJ — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) April 27, 2026

Sismo intensidad de 4.2 grados a 111 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 00:28 horas

SISMO Magnitud 4.2 Loc 111 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 27/04/26 00:28:30 Lat 13.71 Lon -92.43 Pf 25 km pic.twitter.com/hwTJ2Q3bYw — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) April 27, 2026

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

El #PrimerSimulacroNacional2026 también es una oportunidad para familiarizarnos con el alertamiento y saber cómo reaccionar a tiempo. ¿Ya tienes listo tu celular para el simulacro? 📱



Súmate y registra tu inmueble: https://t.co/5e0qXedi9U pic.twitter.com/JfELtb4jSQ — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 27, 2026

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LMCT