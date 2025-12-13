Dictan prisión preventiva a ‘El Limones’, presunto operador de Los Cabrera

Detienen a "El Limones" y cinco presuntos integrantes de Los Cabrera permanecerán en prisión federal

Una juez federal dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Edgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, señalado como presunto operador financiero del grupo delictivo “Los Cabrera”, organización vinculada a la facción “Los Mayitos” del Cártel de Sinaloa.

La medida cautelar fue impuesta este 13 de diciembre tras una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El juez también calificó de legal la detención de “El Limones”, quien permanecerá recluido en el de “El Altiplano”.

TE RECOMENDAMOS: En Ciudad Victoria Infonavit entrega 118 viviendas del Bienestar a familias de Tamaulipas

“El Limones” fue detenido el 10 de diciembre por fuerzas federales durante un operativo en Durango, en el que también fueron capturados otros cinco presuntos integrantes de la misma célula criminal.

Tras su detención, los seis imputados ingresaron al penal del Altiplano, donde se realizó la audiencia inicial en la que las autoridades solicitaron la vinculación a proceso por los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico.

Sin embargo, la defensa de Rodríguez Ortiz se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que se fijó un plazo para resolver su situación jurídica en los próximos días.

Edgar Rodríguez Ortiz estaba identificado como jefe de plaza en la región de La Laguna y como operador financiero del grupo delictivo Los Cabrera. Además, fue secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL