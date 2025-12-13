ISSSTE llama a vacunarse para prevenir enfermedades en invierno; aplicará contra influenza, COVID-19 y neumococo

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aplicará más de 2 millones de vacunas contra la Influenza, COVID-19 y Neumococo, como parte de la Campaña de Vacunación en Temporada Invernal 2025-2026.

Por lo anterior, el ISSSTE invita a la derechohabiencia y población en general a acudir a su centro de salud para cumplir con su esquema de vacunación, para fortalecer la salud y prevenir enfermedades respiratorias durante esta temporada.

ISSSTE invita a la derechohabiencia y población en general a vacunarse en su centro de salud más cercano. ı Foto: Cortesía

Especialmente, llama a inocularse a grupos prioritarios, como niñas y niños de 6 meses a 5 años, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y pacientes de 18 a 59 años con padecimientos, como diabetes mellitus, obesidad, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal, hipertensión arterial y cáncer, puesto que este sector es más vulnerable a infecciones y complicaciones.

Desde octubre de 2026 y hasta abril de 2026, las dosis están disponibles en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), Clínicas de Medicina Familiar (CMF) y brigadas en centros de trabajo del Instituto en todo el país.

Para preservar la salud en esta época del año, el ISSSTE recuerda la importancia de alimentarse sanamente, consumir alimentos naturales ricos en vitamina C, evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse muy bien antes de salir de espacios cerrados, usar cubrebocas y lavarse las manos con frecuencia.

cehr