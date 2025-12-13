Rosa Icela Rodríguez celebra ‘colaboración y resultados’ en Puebla

Rosa Icela Rodríguez asistió al informe de Alejandro Armenta en Puebla, en representación de Claudia Sheinbaum.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió al Primer Informe de Gobierno del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde afirmó que existe una colaboración permanente entre el Gobierno de México y Puebla, la cual ha dado resultados claros.

Durante su intervención en el mensaje que Armenta Mier dio por su Primer Informe, Rodríguez Velázquez destacó que el Gobierno federal mantiene trabajo coordinado con gobernadores y presidentes municipales, y subrayó que en Puebla existe una relación institucional sólida, reflejada en los resultados.

“Trabajamos de manera coordinada aquí en Puebla con nuestro querido gobernador y con todo su gabinete”, afirmó.

En materia de seguridad, la secretaria resaltó que Armenta encabeza diariamente las reuniones de la Mesa de Seguridad, donde se definen acciones conjuntas entre autoridades federales, estatales y municipales.

Consideró que esta práctica demuestra el compromiso del Gobierno estatal con el bienestar de la población, un tema prioritario también para la Federación.

Asimismo, reconoció la disposición permanente del equipo de Gobierno estatal, en particular de la Secretaría de Gobernación local, con quien —dijo— se mantiene comunicación constante para la resolución de conflictos y la atención de las demandas ciudadanas mediante el diálogo.

Segob reconoce a Puebla por atención durante inundaciones

La titular de Segob también felicitó a las autoridades poblanas por la atención a la reciente emergencia provocada por lluvias, al señalar que en el estado se desplegaron todos los apoyos del Gobierno de México, encabezados por las Fuerzas Armadas, con la participación de dependencias estatales y el respaldo de otros gobiernos, como el de Oaxaca.

En ese contexto, Rodríguez Velázquez afirmó que estos hechos reflejan el carácter solidario del pueblo mexicano, capaz de responder de manera organizada tanto en momentos favorables como en situaciones adversas.

Sheinbaum mantiene “genuino cariño” por Puebla: Segob

La funcionaria federal aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene un “genuino cariño” por Puebla, y se comprometió a transmitirle el respaldo y afecto expresados durante el evento. También calificó a Armenta como un “digno representante” del estado, cuya conducción facilita la implementación de políticas federales.

Finalmente, reiteró el reconocimiento y respaldo del Gobierno de México al gobernador, a su equipo y a la población poblana, al señalar que la Cuarta Transformación prioriza la atención a quienes más lo necesitan, un enfoque que, dijo, se replica en Puebla.

“Felicidades por este primer año de logros y avances en favor de la población”, concluyó Rodríguez Velázquez.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am