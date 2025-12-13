Sheinbaum invita al Papa León XIV a visitar México

Papa León XIV preside la misa en la Basílica de San Pedro en ocasión de la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una llamada telefónica con el Papa León XIV, a quién extendió una invitación para que visite México.

Por medio de redes sociales, la mandataria federal compartió que sostuvo el diálogo con motivo de este 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe que celebra los 494 años de esta tradición del pueblo de México.

En la publicación comentó que el máximo pontífice envió bendiciones al país y que ambos coincidieron en que la Virgen representa la paz y se ha convertido en parte de la identidad de la población mexicana.

El Dato: Hace unas semanas, el Papa León XIV manifestó su deseo de viajar a México para visitar la Basílica de Guadalupe, pero dijo que su agenda no le permitían saber cuándo podría.

“En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el Papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país. Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe. Coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos”, escribió.

La publicación fue acompañada con una fotografía del momento de la llamada realizada desde instalaciones de Palacio Nacional, en la que se muestra a la mandataria conversando por teléfono, sonriente, y acompañada por la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez.

Hace unas semanas, Sheinbaum Pardo compartió que se buscaría esta llamada telefónica para invitar al Papa a visitar el país, quien en otro momento llegó a manifestar su interés por recorrer particularmente la Basílica de Guadalupe, lo cual se buscará concretar para 2026.

12 de diciembre se celebra en México el Día de la Virgen de Guadalupe

“De hecho, estoy buscando una llamada con el Papa, lo hago público aquí, al nuncio lo estamos buscando para poder tener aquí una reunión. Y recuerden que hace poquito dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, conocerla. Entonces, estamos buscando una llamada”, dijo en su conferencia del pasado 2 de diciembre.

En mayo, Rosa Icela Rodríguez acudió al Vaticano el 18 mayo de 2025 en representación del Gobierno de México a la ceremonia de inicio de pontificado del nuevo líder de la Iglesia Católica, a quien pudo saludar en persona y le entregó una carta enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En dicha misiva, la Presidenta invitó al máximo pontífice a que visitara el país y para desearle que el nuevo ministerio papal sea exitoso y productivo.

Las palabras del Papa, ofrecidas este viernes, fueron el segundo mensaje dirigido a los mexicanos en lo que va de su papado, ya que, a finales de octubre, envió un mensaje de solidaridad tras el impacto que sufrió el país tras las intensas lluvias en la región de la Huasteca.

“Quiero expresar mi cercanía a las poblaciones de México oriental, que se han visto afectadas en estos días por un aluvión. Rezo por las familias y por todos aquellos que sufren a causa de esta calamidad, y encomiendo al Señor, por intercesión de la Virgen Santa, las almas de los difuntos”, dijo el Pontífice.

Peregrinos rompen récord, llegan 13 millones a la Villa

› Por Claudia Arellano

El gobierno de la Ciudad de México informó que hasta las 05:00 horas de este 12 de diciembre, el Operativo Basílica 2025 registró la llegada de 13 millones de asistentes a la Villa de Guadalupe, superior a los 12.3 millones que arribaron al recinto mariano más importante de América en la misma fecha de 2024.

Aunque el flujo principal concluyó durante la madrugada, las autoridades mantendrán presencia y atención activa, pues se prevé que continúe el arribo de peregrinos hasta el 14 de diciembre.

El Dato: La alcaldía Iztapalapa desplegó el Operativo Peregrino Seguro a lo largo de Calzada Zaragoza para acompañar, orientar y proteger a feligreses en su camino a la Basílica.

Las autoridades locales reportaron que a lo largo del operativo se ofrecieron tres mil 441 atenciones médicas en el interior del atrio y dos mil 476 en el exterior, en su mayoría por malestares menores derivados del esfuerzo físico y el clima. Sólo ocho personas ameritaron traslado a hospitales.

Locatel informó que recibió 58 reportes de personas extraviadas, de los cuales 52 ya fueron atendidos y resueltos, mientras que seis permanecen activos.

Además, las autoridades de la Ciudad de México informaron que este año la afluencia de peregrinos superó las cifras históricas registradas en celebraciones anteriores del 12 de diciembre.

Tras el descenso del mayor flujo de visitantes, se inició el retiro gradual de puestos de atención y carpas de paramédicos, aunque la brigada médica de la Basílica continúa activa para responder a cualquier eventualidad.

980 toneladas de residuos generados por los millones de visitantes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló que la Policía Metropolitana y realiza patrullajes, especialmente en zonas donde aún pernoctan visitantes.

El operativo desplegó cinco mil 80 elementos distribuidos en rutas clave como las calzadas Ignacio Zaragoza, Tlalpan y avenida Insurgentes. Este dispositivo utiliza 255 vehículos, 145 camionetas, 73 motocicletas, 15 grúas, 13 ambulancias, cinco motoambulancias, dos drones y dos helicópteros.

En materia de limpieza, la alcaldía Gustavo A. Madero informó que junto con personal del Gobierno de la Ciudad se retiraron 980 toneladas de residuos generados por los millones de visitantes.

Las autoridades prevén que la afluencia de peregrinos continúe incrementándose de manera moderada en los próximos días, debido a actividades religiosas programadas y a la salida escalonada de grupos de fieles provenientes del interior de la República.

También y por primera vez, el operativo 2025 incluyó atención especializada para los llamados “perros peregrinos”, en colaboración con la Agencia de Atención Animal. Hasta el momento, se han rescatado 16 canes y la valoración veterinaria de un canino abandonado que llegó en condiciones de insolación.

Colectivo de madres buscadoras al participar ayer en la celebración mariana para agradecer por las personas localizadas. ı Foto: Cuartoscuro

En conferencia de prensa, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, aseguró que este 2025 se romperá el récord de asistencia del año previo que fue de 13 millones de feligreses, para lo cual desplegó el denominado Operativo Basílica 2025, una estrategia de seguridad en coordinación con la Jefatura de Gobierno, que cuenta con el acompañamiento de cinco mil 80 policías y 10 mil funcionarios de las dependencias ciudadanas.

“Es el operativo más robusto en la historia de esta ciudad encabezado por la Jefa de Gobierno y un servidor. Tenemos desplegados todos los elementos materiales de tecnología para cuidar a los millones de visitantes que van a estar arribando”, informó.

“Esto significa el operativo de este año, los secretarios de la ciudad están en campo, en este lugar atendiendo personalmente e instruyendo a la policía para cuidar cada paso que den los feligreses”, dijo Janecarlo Lozano.

La SSC destacó que la Policía Metropolitana mantiene patrullajes permanentes en los alrededores del recinto religioso, especialmente en las zonas donde aún pernoctan los visitantes. El objetivo es reforzar la vigilancia y prevenir incidentes, además de brindar orientación y acompañamiento a quienes continúan llegando.

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, reiteró su compromiso con garantizar condiciones de seguridad, organización y respeto durante celebraciones masivas.

Por la tarde durante el programa de La Razón, Al Mediodia con Solórzano, el periodista Javier Solórzano entrevistó a Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), quien dijo que “los monitoreos ya mostraban una afluencia mayor, incluso desde días previos al 12 de diciembre”.

De acuerdo con Guerrero Chiprés, el objetivo principal del C5 es fortalecer, tanto la seguridad como la capacidad de respuesta ante emergencias médicas, accidentes, intentos delictivos o cualquier incidencia relacionada con la concentración masiva de personas.

En este contexto, el coordinador del C5 explicó que durante la peregrinación se registraron 356 reportes, principalmente de vehículos que obstruyeron el paso y agresiones verbales.

El funcionario confío en que este año los incidentes se pueden reducir, gracias a la mayor coordinación y al despliegue tecnológico ampliado y destacó que los resultados del operativo se conocerán formalmente el 13 de diciembre.

Guerrero Chiprés subrayó que el operativo de vigilarncia no sólo involucra dependencias gubernamentales de la capital, sino también cadenas comerciales como tiendas de conveniencia y comercios afiliados a Canaco y a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), con quienes se mantienen convenios de información y seguridad.

Se registran accidentes viales y por pirotecnia

› Por Yulia Bonilla

Volcaduras de automóviles, explosiones de pirotecnia, atropellamientos y otros accidentes han frustrado el avance de decenas de peregrinos que se dirigen a las diversas celebraciones por el día de la Virgen de Guadalupe.

Uno de los incidentes se registró en la comunidad de La Trinitaria, en Chiapas, donde varios paquetes de pirotecnia que se encontraban almacenados en una iglesia estallaron, lo que provocó que al menos ocho personas se lesionaran sin que las heridas resultaran de gravedad, ya que los servicios de emergencia los atendieron en el sitio y no fue necesario su traslado a algún hospital. No obstante, el estallido provocó daños en dos inmuebles cuyas paredes y ventanas se destruyeron por el impacto.

Otra explosión se registró en Guanajuato, donde una camioneta de peregrinos músicos avanzaba con una imagen de la virgen.

Mientras la unidad circulaba por las calles, un chispazo salió debajo de la imagen y pronto una breve flama y los estallidos envolvieron la unidad. Los reportes indican que tres personas resultaron lesionadas en el incidente.

Anoche, una camioneta que circulaba sobre la carretera Izúcar-Acatlán, en el municipio de Tehuitzingo, Puebla, volcó a la altura del paso de peregrinos. De acuerdo con los reportes, algunos resultaron lesionados y de inicio recibieron auxilio por parte de otros automovilistas que transitaban por la zona.

Otro accidente ocurrió en el mismo estado este jueves, cuando un joven de 14 años que se dirigía en bicicleta hacia la Basílica de Guadalupe, fue atropellado por un automovilista que se dio a la fuga. El accidente también dejó herido de gravedad a un familiar de la víctima.

CSP visita Chihuahua e instalaciones militares

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viajó este viernes al estado de Chihuahua, en donde recorrió instalaciones militares junto al titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

Al llegar, la mandataria se trasladó a la Base Aérea Militar, el Centro Nacional de Adiestramiento y el criadero de ganado en el Campo Militar de Santa Gertrudis.

En el recorrido, convivió con las familias de las y los elementos que habitan en esta región.

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 13, 2025

“Nuestras Fuerzas Armadas están formadas por hombres y mujeres valientes, quienes entregan su esfuerzo, su honor y su vida por amor al pueblo y a la patria. Son un orgullo”, dijo.

En su conferencia de este jueves, la mandataria adelantó que este sábado acudirá a la Sierra Tarahumara, para entregar tierras como parte del Plan de Justicia del pueblo rarámuri.

En su gira de este fin de semana también recorrerá Ciudad Juárez, en donde se verificará el primer Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI), así como una preparatoria que queda cerca de la casa.