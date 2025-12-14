CECI en Paraje Oriente de Ciudad Juárez estará listo en enero, adelanta Sheinbaum

Presidenta supervisa avances en el CECI en Paraje de Oriente, Ciudad Juárez.

Durante su gira de trabajo en el estado de Chihuahua, este domingo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó los avances de uno de los cinco Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS en Ciudad Juárez.

Se trata del CECI ubicado en Paraje Oriente, que estará listo en enero próximo para hijas e hijos de madres trabajadoras de la maquila.

Al mismo tiempo, la mandataria federal recordó que, como parte de la construcción del sistema nacional de cuidados, para el 2030 se construirán en mil CECI en todo el país "para que madres trabajadoras dejen a sus hijos en un espacio seguro, amoroso y educativo“.

Supervisamos el Centro de Educación y Cuidado Infantil en Ciudad Juárez, que estará listo en enero. Serán mil en todo el país para que madres trabajadoras dejen a sus hijos en un espacio seguro, amoroso y educativo. Un compromiso de campaña con las mujeres de la maquila. pic.twitter.com/Vi1lI818wN — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 14, 2025

El pasado 29 de octubre, en el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, la Presidenta anunció que tan sólo en 2026 se construirán 200 CECI.

De acuerdo con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, se construirán 250 CECI en 2027 y otros 200 por año entre 2028 y 2030.

En Ciudad Juárez, actualmente se construyen cinco CECI:

En el fraccionamiento Paraje Oriente

En la colonia Las Gladiolas

En el fraccionamiento Senderos de San Isidro

En Municipio Libre

En Urbivilla el Cedro

Además, el primer CECI en el estado de Baja California está previsto para el municipio de San Quintín.

