El tren ‘El Tehuanito Sur’ inicia pruebas este lunes en el Istmo de Tehuantepec

El tren suburbano El Tehuanito Sur, operado por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), iniciará este lunes 15 de diciembre su fase de pruebas, con un recorrido que conectará siete municipios del Istmo de Tehuantepec, desde Unión Hidalgo hasta Salina Cruz, ambos en Oaxaca, como parte de las acciones del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

De acuerdo con el FIT, el nuevo servicio busca fortalecer la movilidad de trabajadores, comerciantes y estudiantes, al ofrecer traslados eficientes y tarifas de bajo costo en una de las regiones con mayores rezagos históricos en conectividad.

La ruta del Tehuanito Sur partirá de Unión Hidalgo y atravesará Juchitán, El Espinal, Ciudad Ixtepec, San Pedro Comitancillo y Santo Domingo Tehuantepec, hasta llegar a Salina Cruz; todo en un tiempo estimado de dos horas.

*Con perspectiva social, tren suburbano “El Tehuanito” mejorará la vida diaria de miles de personas istmeñas: Salomón Jara*



• Esta obra consta de dos rutas, Norte: Ubero-Ixtepec-Ubero, y Sur: Unión Hidalgo-Salina Cruz-Unión Hidalgo; que contemplan un recorrido de 189 kilómetros… pic.twitter.com/mkaNRmwaK6 — EL SOL DE OAXACA (@OaxacaSol) November 6, 2025

Según la tabla de tarifas del Ferrocarril Interoceánico, los costos por viaje serán de 18 pesos de Unión Hidalgo a Juchitán; 44 pesos a El Espinal; 60 pesos a Ciudad Ixtepec; 74 pesos a Comitancillo; 104 pesos a Tehuantepec y 132 pesos hasta Salina Cruz.

El Tehuanito Sur recorrerá 189 kilómetros y, durante esta etapa inicial, operará con dos corridas diarias: una matutina, con salida desde Unión Hidalgo, y una vespertina, desde Salina Cruz.

Tras cinco días de pruebas, también se prevé el arranque del periodo de prueba de El Tehuanito Norte, cuya ruta abarcará Estación Ubero, Donají, Sarabia, Mogoñé, Matías Romero, Lagunas, Chívela y Nizanda, hasta llegar a Ciudad Ixtepec, punto donde entroncan las líneas Z y K del sistema ferroviario interoceánico.

En conjunto, El Tehuanito ofrecerá dos rutas de bajo costo a lo largo de 16 estaciones: la ruta Norte contará con nueve estaciones, de las cuales cinco ya están concluidas, mientras que la ruta Sur operará en siete estaciones. Una vez inaugurado formalmente, el servicio circulará de lunes a viernes.

De acuerdo con el Informe de Gestión Gubernamental 2018-2024 del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el proyecto de El Tehuanito Sur tenía como fecha de conclusión de obra diciembre de 2024.

Ver video: https://t.co/pmil933al0

🔥¡Entérate!🔥

⭐ Así es el Tren Suburbano de Oaxaca El Tehuanito e inicia el Tren de Tabasco, Roberto Ayala-Dos Bocas. pic.twitter.com/hVh6xEWuZb — Creciendo con Nuestro México (@ConuestroMexico) November 12, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT