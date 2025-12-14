Sectur reinaugura la Plaza Gertrudis Bocanegra en Pátzcuaro, Michoacán

A la izquierda, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó, junto con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, la reinauguración de la Plaza Gertrudis Bocanegra, en el municipio de Pátzcuaro, uno de los destinos turísticos más representativos del país.

“Este espacio histórico, testigo de siglos de vida comunitaria, se renueva para seguir siendo el punto de encuentro de la gente, del arte, de la cultura y de la historia viva de México”, destacó Rodríguez Zamora.

Durante el evento, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) subrayó que, en seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que articula acciones para la reconstrucción del tejido social y el desarrollo integral de la entidad, se reitera el compromiso de la Presidenta con Michoacán, al señalar que su pueblo no está solo y que desde el Gobierno de México se trabaja de manera permanente para acompañar al estado con políticas públicas que promuevan la paz, la justicia y el bienestar.

En este contexto, destacó que su presencia en Pátzcuaro refrenda el propósito de trabajar de manera coordinada, recuperar y promover espacios públicos y turísticos tan significativos como este destino, al tiempo que enfatizó que la conservación del patrimonio urbano es una herramienta fundamental para fortalecer el turismo cultural, impulsar la economía local y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Asimismo, resaltó que Pátzcuaro, nombrado Pueblo Mágico el 6 de junio de 2002, es un referente nacional de preservación patrimonial, hospitalidad y riqueza cultural , cualidades que lo posicionan como uno de los destinos más emblemáticos del país.

“Este tipo de recuperación confirma que Pátzcuaro se transforma sin perder su esencia, que crece desde sus raíces y se proyecta al futuro con orden, con planeación y con orgullo. Y qué mejor homenaje a esta visión que hacerlo en una plaza que lleva el nombre de una mujer valiente y ejemplar: Gertrudis Bocanegra” Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal



Rodríguez Zamora destacó que la rehabilitación de la Plaza Gertrudis Bocanegra también abona de manera directa al fortalecimiento de la candidatura de Pátzcuaro para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, al consolidar la preservación de su centro histórico, su traza urbana y los valores culturales que lo distinguen a nivel internacional.

Asimismo, informó que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en materia de infraestructura turística, se renovará y fortalecerá el centro histórico de Pátzcuaro y su proyección como Patrimonio Mundial.

Estas acciones han iniciado con la modernización del cableado subterráneo en el primer polígono del centro histórico, la remodelación del antiguo Colegio Jesuita, así como obras de infraestructura en calles y acciones de mejoramiento urbano que contribuyen a elevar la calidad del entorno y la experiencia turística.

Durante su intervención, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que la rehabilitación de la Plaza Gertrudis Bocanegra representa una acción estratégica para la recuperación de espacios públicos y la consolidación de Pátzcuaro como polo de atracción turística y cultural.

“Esta obra refleja el trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal para dignificar nuestros espacios históricos y fortalecer el desarrollo turístico de Michoacán”, afirmó el mandatario estatal.

La remodelación de la Plaza Gertrudis Bocanegra rinde homenaje a Gertrudis Bocanegra, heroína de la Independencia, y pone en valor un espacio que ha sido testigo de la historia, la vida comunitaria y las expresiones culturales de la región.

Como parte de su visita a Pátzcuaro, la titular de Sectur recorrió la Plaza Gertrudis Bocanegra y otros espacios del centro histórico de Pátzcuaro, donde constató el valor patrimonial, cultural y turístico que distingue a este Pueblo Mágico.

“Seguiremos trabajando de manera coordinada para que el turismo sea una palanca de desarrollo y bienestar para las comunidades”, concluyó Josefina Rodríguez Zamora.

Durante la gira de trabajo, Josefina Rodríguez estuvieron presentes el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez; el secretario de Turismo del estado, Roberto Monroy García; entre otros.