El Poder Naval se fortalece con la Ceremonia de Puesta de Quilla de un Buque Patrulla Oceánica.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México informa que hoy, se llevó a cabo la ceremonia de Puesta De Quilla del Buque Patrulla Oceánica OPV2025 Clase “Yucatán”; en las instalaciones del Astillero de Marina Número Uno “Almirante José Luis Cubría Palma”, ubicado en Salina Cruz, Oaxaca; acto simbólico con el que inicia la construcción de siete buques de una nueva generación que renovará la flota naval y fortalecerá el mantenimiento del Estado de derecho en la mar.

Este será el primero en su clase, construido por ingeniería mexicana, como parte de los proyectos estratégicos para impulsar el poder naval de México y el desarrollo del país, de los cuales se tienen considerados desplegar tres en el Litoral Pacífico y cuatro en el Golfo de México.

Una unidad adaptada a los requerimientos actuales del país, con la implementación de tecnologías, como la utilización de paneles solares y la propulsión diésel-eléctrico híbrido con una potencia total instalada de 15,700 kW, un poco más de 21,000 caballos de fuerza y dos motores eléctricos que funcionarán alimentados por tres moto generadores de 1,000 kW cada uno que le permitirá navegar a 11 nudos con un par de esos tres moto generadores hasta por 25 días y más de 6,000 millas náuticas, el 75% del tiempo, según su perfil operativo, y cuando se requiera dar más velocidad entrarán en servicio dos motores diesel de 7,400 kW, casi 10, 000 caballos de fuerza cada uno, para llevarlo hasta lograr alcanzar más de 30 nudos de velocidad, lo que permite ampliar el alcance operativo, mejorar la vigilancia marítima, optimizar la respuesta ante emergencias y reforzar la presencia naval en áreas de interés. Un buque hecho a la medida de la Marina y una Marina hecha a la medida de México.

La ceremonia fue presidida por el ciudadano Almirante Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles, acompañado por Salomón Jara Cruz, Gobernador Constitucional del estado de Oaxaca, así como autoridades navales y civiles; en la cual se realizó la develación de una placa alusiva y la presentación del proyecto.

Durante su intervención, el Secretario de Marina enfatizó que de esta manera se reafirma la vocación marítima, se fortalece el compromiso y se modernizan las capacidades de la Institución para servir mejor al pueblo de México.

Asimismo, que contar con unidades equipadas, funcionales y estratégicamente diseñadas, hace posible ejercer plenamente el Poder Naval de la Federación y preservar el estado de derecho en los mares nacionales, para garantizar la vigilancia marítima, la seguridad en nuestras costas y puertos, así como la protección de los intereses marítimos nacionales. Lo anterior acorde a un país bioceánico que cuenta con 11,122 kilómetros de litoral y más de 3 millones de kilómetros cuadrados de Zona Económica Exclusiva.

Y que en cada proyecto, en cada casco y en cada soldadura, se refleja el trabajo de ingenieros, técnicos, especialistas y personal naval que convierten la innovación en realidad, con tecnología de última generación, procesos sostenibles y diseños propios, con lo que se reafirma que la construcción naval mexicana no es una aspiración, es una capacidad consolidada y en expansión, para consolidar a México como una Potencia Marítima Emergente.

Es importante precisar que, este tipo de buques operan para la vigilancia en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y entre sus principales funciones se encuentra el patrullaje en aguas territoriales para el fortalecimiento de la soberanía marítima, impulso al desarrollo económico, protección de recursos marinos, búsqueda y rescate (SAR), apoyo a la seguridad nacional, entre otros.

En cuanto a las características técnicas, esta embarcación tendrá una eslora de 79.5 metros, manga de 11 metros y calado de 3.3 metros. Contará con una dotación de 60 elementos navales, será equipada con una embarcación tipo interceptora, así como un hangar semirretráctil para albergar un helicóptero.

Cabe mencionar que, el proceso de construcción consiste en cuatro etapas: Puesta de Quilla y construcción, Botadura, Alistamiento y Abanderamiento.

A través de la Industria Naval, esta Institución reafirma ser una Marina hecha a la medida de México, comprometida para mantener el Estado de derecho y la seguridad de los mares mexicanos, así como contribuir al desarrollo nacional, adaptándose a las necesidades del país.

