Alistan mañaneras en estados más violentos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, a partir de 2026, acudirá a las distintas entidades federativas para encabezar desde allí las reuniones diarias del Gabinete de Seguridad y también las conferencias que actualmente ofrece a diario en Palacio Nacional.

La mandataria explicó que esto únicamente se realizará los días jueves y viernes de cada semana e iniciará con los estados que registran mayor inseguridad.

El Dato: Claudia Sheinbaum indicó además que se seguirá trabajando por la gente, y en 2026, en enero, se inaugurarán hospitales, carreteras y otras obras. “Ahí vamos, trabajando”.

“El próximo año vamos a iniciar con visitas para hacer el Gabinete de Seguridad en algunos estados: jueves, viernes, haremos “las mañaneras” allá. Ya les vamos a decir la agenda, pero vamos a iniciar haciendo el Gabinete de Seguridad en los estados con mayores problemas de seguridad”, dijo.

Respecto a la creación de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas que dio paso a la conformación de un cuerpo de agentes que también realizarán investigaciones y perseguirán delitos, aclaró que se tratará de un cuerpo que actuará en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

“Y estos agentes están muy vinculados a CNI y a la propia Secretaría de Seguridad. Se abrió una convocatoria y están trabajando. Y trabajan de manera coordinada con la Guardia Nacional (GN), con la Defensa, con la Marina, pero, además, son coadyuvantes del Ministerio Público, porque en México el único que puede detener a un delincuente que no sea en flagrancia es el Ministerio Público”, dijo.

Recordó que esta instancia tiene facultades para investigar en torno a la seguridad nacional, la cual no es la misma que atender seguridad interior y seguridad pública. En ese sentido, comentó que el diagnóstico nacional apunta como principal causa de los problemas de inseguridad a la actividad del crimen organizado.

“Consideramos nosotros que el principal problema hoy en nuestro país tiene que ver con la seguridad pública vinculada con los grupos de delincuencia o delincuencia organizada. Entonces, no tenía la atribución formal el CNI más que en términos de las de la seguridad nacional. Ahora ya la tiene para la seguridad pública”, dijo.

Sheinbaum recordó que, con la pasada reforma en la materia, se dotó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con la facultad para investigar y realizar labores de inteligencia para la seguridad pública y tiene a su cargo al CNI.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene el Centro Nacional de Inteligencia; lo que antes era el Cisen hoy es el Centro Nacional de Inteligencia. Antes se dedicaban a perseguir a la oposición; ahora, el Centro Nacional de Inteligencia, por ley, tiene como su principal función la seguridad nacional. Además, está la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Ejército, la Fuerza Aérea y ahora, la Guardia Nacional, y la Secretaría de Marina Armada de México. Nosotros le dimos la capacidad a CNI de hacer investigación para la seguridad pública”, explicó.

En otro asunto, la mandataria confirmó que no ofrecerá conferencia de prensa el próximo 25 y 26 de diciembre, así como el 1 y 2 de enero, con motivo de las festividades navideñas y de fin de año.