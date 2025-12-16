Aseguran más de 8 mil litros de químicos y toneladas de droga en operativos federales

Los operativos se realizaron en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reportó una serie de detenciones, cateos y aseguramientos de drogas, armas y combustibles en al menos ocho estados del país, como parte de las acciones realizadas el 15 de diciembre de 2025, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad.

De acuerdo con el comunicado conjunto, los operativos se llevaron a cabo de manera coordinada en Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nayarit, Tamaulipas y Sinaloa, con la participación de fuerzas federales y autoridades estatales.

Fuerzas federales aseguraron sustancias químicas y drogas en varios estados. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

Uno de los golpes de mayor impacto se registró en Sinaloa, donde elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron seis áreas de concentración de material químico utilizadas presuntamente para la elaboración de drogas sintéticas.

En estas acciones se aseguraron 8,400 litros de sustancias químicas, lo que representó una afectación económica estimada en 166 millones de pesos para la delincuencia organizada.

En Coahuila, fuerzas federales y estatales catearon un inmueble en el municipio de Acuña, donde fueron detenidas dos personas y se aseguraron 12.5 kilos de metanfetamina, 15 kilos de marihuana y un vehículo, informó el Gabinete de Seguridad en el comunicado.

En otro punto del estado, sobre la carretera Saltillo–Monterrey, personal de la Guardia Nacional interceptó un tractocamión con 20 mil litros de diésel cuya procedencia legal no pudo ser acreditada, por lo que el combustible fue asegurado.

En Tamaulipas, específicamente en Nuevo Laredo, se decomisaron 1,725 dosis de cocaína, 175 de metanfetamina y 75 de marihuana, además de cartuchos útiles y un vehículo. El valor de la droga incautada asciende a 502 mil pesos, según el reporte oficial.

Mientras tanto, en Baja California, autoridades federales y estatales detuvieron en Tijuana a una persona que contaba con una orden de aprehensión vigente en California, Estados Unidos, por los delitos de homicidio y robo, además de asegurarle diversas pastillas, indicó el Gabinete.

En la Ciudad de México, elementos de la Fiscalía General de la República y la SSPC ejecutaron una orden de aprehensión contra un presunto integrante de la delincuencia organizada, vinculado con tráfico de narcóticos, armas de fuego e hidrocarburos, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia basada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas, “como parte del esfuerzo permanente por reducir la violencia y combatir a los grupos criminales”, se indicó en el comunicado.

