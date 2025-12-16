Conavi inicia sorteo de viviendas del Programa Nacional de Vivienda, desde Puebla

Este martes inició el sorteo de viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), como parte del Programa Nacional de Vivienda, cuyo objetivo es garantizar el derecho a un hogar a personas con y sin derechohabiencia.
Desde Chignahuapan, Puebla, la titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, encabezó este primer ejercicio, mediante el cual la Conavi entregará viviendas a personas que no cuentan con acceso a créditos del Infonavit ni del Fovissste.
La funcionaria detalló que el sorteo se realizará en 30 entidades federativas y 157 municipios, y que participarán más de 161 mil personas registradas a nivel nacional.
Mañanera de Sheinbaum: martes 16 de diciembre
Por su parte, el titular de la Conavi, Rodrigo Chávez, informó que en el caso de Puebla se registraron 444 familias, mientras que en la entidad se construyeron 256 viviendas.
Precisó que 51 viviendas estarán destinadas a renta para jóvenes que estudian y trabajan, 66 serán asignadas de forma directa a adultos mayores y personas con discapacidad, y el resto se entregará mediante el sorteo público.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am