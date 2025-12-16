Conavi inicia sorteo de viviendas del Programa Nacional de Vivienda, desde Puebla

Autoridades federales dieron inicio al sorteo de casas del Programa Nacional de Vivienda, dirigido a personas sin derechohabiencia.

Este martes inició el sorteo de viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), como parte del Programa Nacional de Vivienda, cuyo objetivo es garantizar el derecho a un hogar a personas con y sin derechohabiencia.

Desde Chignahuapan, Puebla, la titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, encabezó este primer ejercicio, mediante el cual la Conavi entregará viviendas a personas que no cuentan con acceso a créditos del Infonavit ni del Fovissste.

El sorteo de viviendas beneficiará a miles de personas que no cuentan con créditos de Infonavit ni Fovissste. ı Foto: Yulia Bonilla (La Razón de México)

La funcionaria detalló que el sorteo se realizará en 30 entidades federativas y 157 municipios, y que participarán más de 161 mil personas registradas a nivel nacional.

Por su parte, el titular de la Conavi, Rodrigo Chávez, informó que en el caso de Puebla se registraron 444 familias, mientras que en la entidad se construyeron 256 viviendas.

Edna Vega Rangel, titular de la Sedatu, encabezó el primer sorteo de viviendas de la Conavi en Chignahuapan, Puebla. ı Foto: Captura de video

Precisó que 51 viviendas estarán destinadas a renta para jóvenes que estudian y trabajan, 66 serán asignadas de forma directa a adultos mayores y personas con discapacidad, y el resto se entregará mediante el sorteo público.

