Guardia Nacional decomisa 20 mil litros de huachicol en Coahuila

Tractocamión fue trasladado con apoyo de una grúa hasta la Fiscalía de Coahuila.

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron 20 mil litros de diésel de procedencia ilícita en el kilómetro 26 de la carretera Saltillo-Monterrey, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el conductor del tractocamión que transportaba el combustible fue detenido luego de no poder acreditar la procedencia legal del cargamento.

“En Ramos Arizpe, en la carretera Saltillo-Monterrey, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a una persona a bordo de un tractocamión y aseguraron 20 mil litros de diésel, al no acreditar su legal procedencia”, detalló la dependencia.

Informaron que la pipa fue trasladada con apoyo de una grúa hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, y que el combustible quedó bajo resguardo de las autoridades federales. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que ya integra la carpeta de investigación correspondiente.

El aseguramiento de hidrocarburo ilegal se da en el contexto de una serie de operativos coordinados en Coahuila.

Un detenido tras aseguramiento de diésel ilícito en Ramos Arizpe, Coahuila. ı Foto: Gabinete de Seguridad

Marina decomisa cocaína, marihuana y detiene a dos personas

Como parte de la operación “Escudo Refuerzo Coahuila”, en el municipio de Saltillo la Secretaría de Marina (Semar) y personal de la Fiscalía General de la República (FGR), realizaron un cateo y lograron el aseguramiento de 18 bolsas con polvo blanco con características similares a la cocaína, una bolsa con marihuana, otra con metanfetamina, una báscula gramera, un inmueble y la detención de dos personas.

Lo asegurado, así como los detenidos, fueron puestos a disposición de la FGR para integrar la carpeta de investigación.

En este sentido, la Guardia Nacional informó que mantiene operativos en carreteras de todo el país para inspeccionar vehículos que transportan hidrocarburos, con el objetivo de verificar su legalidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr