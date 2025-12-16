Sheinbaum advierte que clasificar al fentanilo como arma en EU no resolverá el consumo de drogas

Sheinbaum señaló que catalogar al fentanilo como arma, como hizo Trump, no sustituye una estrategia integral contra las adicciones.

Ante la decisión de Estados Unidos de clasificar al fentanilo como un arma de destrucción masiva, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que, si no se atienden las causas de fondo del consumo, el problema persistirá con otras sustancias entre la población joven de ese país.

La mandataria reaccionó luego de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva para catalogar al fentanilo como arma, al argumentar que su consumo ha provocado entre 200 mil y 300 mil muertes.

Donald Trump, con una orden ejecutiva, en la Casa Blanca. ı Foto: AP

Consultada sobre si esta declaratoria representa un riesgo para los acuerdos de seguridad entre ambos gobiernos, Sheinbaum señaló que su administración analizará las implicaciones que tendrá esta medida.

No obstante, subrayó que una estrategia enfocada únicamente en la clasificación de sustancias no resolverá el problema si no se atienden los factores que originan el consumo de drogas.

Las y los jóvenes prefieren la utilización de las drogas para salirse de su realidad en vez de atender el fondo de su situación. Tiene que ver con salud mental, con familia, con valores, con educación y con atención a las causas. Se lo he planteado al presidente Trump: si no se atienden las causas del consumo, será una u otra droga Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La Presidenta también expresó incertidumbre sobre los alcances de esta declaratoria, al recordar que el fentanilo tiene un uso legal dentro del sector salud, principalmente como anestésico.

¿Qué implicaciones tiene para el uso legal y para el uso no legal cuando se determina que es un arma de destrucción química? Hay que analizar cuáles son los alcances Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Finalmente, ante la posibilidad de que esta medida sea utilizada como argumento para una eventual intervención en territorio mexicano, Sheinbaum reiteró el rechazo del Gobierno de México a cualquier acción injerencista.

Estamos en contra de cualquier intervención. La soberanía y la territorialidad no están a discusión. Hay colaboración y coordinación, pero nunca violación a nuestra soberanía Claudia Sheinbaum, presidenta de México



