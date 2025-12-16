Sheinbaum condena pleito en Congreso CDMX; llama a todos los grupos parlamentarios a evitar violencia

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su condena por el pleito entre diputados del Congreso de la Ciudad de México registrado la tarde del lunes, el cual escaló hasta la violencia física, ante lo cual hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios a evitar este tipo de episodios.

Durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta fue cuestionada sobre la pelea entre diferentes bancadas del Congreso capitalino que ocurrió en medio de la discusión sobre la reforma de transparencia, que desaparece el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info-CDMX).

A propósito, Claudia Sheinbaum expresó que “está mal” que los legisladores lleguen a este tipo de expresiones, y aseguró que esta no es la forma de manifestar los desacuerdos entre las distintas bancadas.

“Se puede estar en desacuerdo, se puede tomar una tribuna, nosotros lo hicimos… pero caer en actos de violencia es condenable, no debe ocurrir”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por lo anterior, la mandataria federal hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios a “no caer en episodios de violencia”.

Ayer, durante una larga sesión en el Congreso capitalino, se estancó la discusión cuando se abordó el tema de la desaparición de Info-CDMX, después de que la oposición acusó a la bancada de Morena de no respetar un convenio al que se había alcanzado para, argumentaron legisladores, respetar la transparencia.

“No vamos a permitir que se violente el derecho de la ciudadanía ni que se rompan acuerdos políticos, cuando habíamos quedado que el instituto de transparencia fuera tripartita”, dijo la panista Daniela Álvarez Camacho.

Con información de Iván Ortiz y Jonathan Castro.

