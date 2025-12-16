Van más de 15 millones de medicamentos entregados con Rutas de la Salud

Al presentar un balance del programa Rutas de la Salud, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar, detalló que se han entregado más de 115 millones de piezas de medicamentos.

A cuatro meses del inicio de la estrategia, se han abastecido tal cantidad de fármacos a ocho mil 440 centros de salud y 646 hospitales, lo cual calificó como histórico.

Subrayó que con este plan se ha conseguido llevar medicamentos hasta las zonas más alejadas.

“Estamos llegando a comunidades de muy difícil acceso, estamos garantizando que se pueda romper cada inercia de que los centros urbanos estaban siempre mejor abastecidos que los hospitales y los centros de salud rurales”, explicó.

En solo cuatro meses, las #RutasDeLaSalud recorrieron México de norte a sur para abastecer 8,440 centros de salud y 646 hospitales, con más de 115 millones de medicamentos, fortaleciendo el abasto incluso en comunidades rurales y de difícil acceso, donde antes nadie llegaba.

En la cuarta entrega realizada a instalaciones de segundo y tercer nivel, detalló que se entregaron 14 millones de piezas a 640 hospitales.

De igual forma, reconoció el trabajo de quienes hacen posible que se realicen las Rutas de Salud.

El pasado 24 de noviembre. el titular del IMSS Bienestar, informó que 328 rutas de transporte terrestre, aéreo y fluvial se encontraban abasteciendo 637 hospitales y más de 8 mil centros de salud con 16 millones de piezas de medicamentos.

“El país ya cuenta con un modelo estable, mensual y planificado de abasto gratuito de medicamentos”, afirmó Alejandro Svarch durante su informe en aquel momento. Agregó que la estrategia opera en coordinación con la Secretaría de Salud, BIRMEX, comités de vecinos de los centros de salud y personal médico y de enfermería en todo el territorio nacional.

El IMSS Bienestar afirmó que continuará fortaleciendo este mecanismo para construir “la red de abasto más grande y cercana del sistema público de salud”, bajo la premisa de que “la salud no espera”.

