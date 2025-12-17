El regreso de Peña y lo pendiente

Y resonó recientemente la visita que hizo el expresidente Enrique Peña Nieto a México, después de que se le vio en Ixtapan de la Sal, según confirmó su exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, para visitar a su familia. Aunque Nuño descartó ayer, en una entrevista radiofónica, que Peña vaya a volver a la escena política, que el priista pisara su tierra de nuevo, tras un autoexilio a España, hizo recordar que la Fiscalía General de la República inició una investigación en su contra, apenas en julio pasado, por presuntamente haber recibido sobornos de empresarios israelíes para que comprara aquel famoso software Pegasus, que finalmente fue usado para espiar a opositores. En fin, también por estas fechas coincidió que la Presidenta Claudia Sheinbaum dijera que, si bien no es su interés perseguir a expresidentes, si la FGR solicita información a su gobierno para investigarlos, no se negará a entregarla. Pendientes.