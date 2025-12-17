México defenderá la no intervención y autodeterminación de los pueblos: Alejandro Encinas ante la OEA

El nuevo representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró este miércoles en Washington D. C., que el gobierno mexicano mantendrá de manera firme su política exterior basada en el respeto a la soberanía de los Estados y la no intervención en los asuntos internos de otras naciones.

Durante su primera participación ante el Consejo Permanente del organismo regional, Encinas destacó que la diplomacia mexicana se regirá por los principios constitucionales que han guiado históricamente la política exterior, enfatizando la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias entre países.

Como lo ha señalado nuestra Presidenta @Claudiashein, desde México impulsaremos la democracia y la paz, siempre bajo los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, privilegiando el diálogo ante conflictos. pic.twitter.com/Fn7fo39Psx — Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) December 17, 2025

El funcionario subrayó que México buscará consolidar un papel activo dentro del Sistema Interamericano, pero rechazará cualquier práctica o mecanismo que pueda percibirse como una forma de injerencia en los asuntos internos de los Estados miembros.

Encinas señaló que la gestión que inicia seguirá los lineamientos trazados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, basados en la confianza mutua, la cooperación sin subordinación y la defensa de la igualdad soberana de cada país ante desafíos regionales complejos.

En su mensaje, el representante mexicano también destacó la importancia de fortalecer la cooperación regional sin comprometer la autodeterminación de los pueblos, así como de promover un multilateralismo más transparente y efectivo que priorice el diálogo y el entendimiento entre las naciones.

Asimismo, reiteró que México continuará participando en los espacios del sistema interamericano, incluido el seguimiento a casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con un enfoque orientado a la protección de grupos vulnerables, como migrantes, pueblos indígenas y personas en situación de pobreza.

Encinas presenta sus cartas credenciales a la OEA

Este miércoles, en la sede de la organización, Alejandro Encinas presentó sus cartas credenciales al secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, quien señaló que México, como miembro desde la fundación de la Organización en 1948, “ha contribuido a forjar una visión de compromiso regional basada en el diálogo multilateral, la convivencia pacífica entre las naciones y el respeto al derecho internacional”.

Encinas fue designado representante de México ante la OEA el pasado 29 de septiembre, en reemplazo de Luz Elena Baños Rivas. Antes, se desempeñó como titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México.

