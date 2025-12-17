Senador sin partido... aunque no sin simpatías

Nos cuentan que la incorporación del senador sin partido, Eric Iván Jaimes Archundia a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, levantó varias cejas en la Cámara alta. Y es que más de uno cuestionó si realmente se integra como un miembro independiente o con ciertas inclinaciones hacia la 4T. Nos recuerdan que, en días recientes, Jaimes Archundia, quien, por cierto, es suplente del expriista Manlio Fabio Beltrones, fue uno de los senadores beneficiados con decenas de libros del expresidente Andrés Manuel López Obrador, obsequiados por el líder de Morena en esa cámara, Adán Augusto López. Para muchos es demasiada coincidencia que, tras tremendo regalote, se instale en la Permanente, precisamente para suplir a la morenista, Verónica Camino. ¿Será, como dicen por ahí, que un político tabasqueño tejió fino y otro campechano ni cuenta se dio? Pendientes.