Cerco a Rocha Cantú, que no aparece

Y es Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, sobre quien parece cerrarse el cerco de la justicia. Y es que ayer reportes periodísticos revelaron que ha sido girada una nueva orden de aprehensión en su contra. Ésta, basada en el hecho de que el empresario puede darse a la fuga, pues tras hacerse una revisión de direcciones proporcionadas se encontró que se trata de domicilios irregulares en los que no pernocta. Además, por el hecho de viajar fuera de territorio mexicano con regularidad, también ha determinado la autoridad judicial que podría sustraerse de la acción de la justicia. A Rocha Cantú se le señala de cometer los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de realizar tráfico de armas de fuego y de hidrocarburos. En un principio se supo que se le había concedido un criterio de oportunidad con el que había evitado su detención. Pero las cosas poco a poco están cambiando.