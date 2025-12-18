FGR asegura actuar apegada al proceso en el caso de Raúl Rocha Cantú

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó este jueves que realiza las diligencias correspondientes en la investigación que involucra al empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, en estricto apego al debido proceso y al marco jurídico vigente, y anunció que proporcionará a la opinión pública información únicamente cuando ésta sea susceptible de ser difundida.

En un comunicado breve difundido en redes sociales, la FGR, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, respondió a solicitudes de pronunciamiento tras versiones periodísticas y solicitudes de autoridades públicas sobre el avance del caso.

La investigación contra Rocha Cantú se ha centrado en posibles vínculos con una organización criminal dedicada al tráfico de armas, narcóticos y combustible, en los cuales el empresario habría tenido participación, según las órdenes de aprehensión libradas por jueces federales.

En días recientes se dio a conocer que Rocha Cantú estaría sujeto a una nueva orden de aprehensión, lo que generó especulación pública sobre su situación jurídica. Sin embargo, la Fiscalía evitó confirmar o desmentir directamente esa versión, limitándose a señalar que el caso no está cerrado y que las investigaciones continúan.

El empresario había sido relacionado con una carpeta de investigación federal sin embargo, previamente, se informó que contaba con un criterio de oportunidad otorgado por la autoridad, el cual habría sido revisado por la FGR. No obstante, la dependencia no ofreció detalles sobre el estatus actual de dicho beneficio legal ni sobre las condiciones en que se encuentra el imputado.

El nombre de Rocha Cantú cobró notoriedad pública tras su relación con la organización Miss Universo, cuya sede administrativa en México fue cerrada recientemente, decisión que el propio empresario atribuyó a un clima de incertidumbre jurídica. Este hecho incrementó el interés mediático sobre su situación legal.

Hasta el momento, ni Rocha Cantú ni la organización Miss Universo han emitido una postura adicional sobre la postura de la FGR. La Fiscalía reiteró que continuará con las indagatorias correspondientes y que cualquier resolución será dada a conocer de manera oficial.

Por otro lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al tema durante la conferencia matutina del pasado jueves, donde señaló que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República informar sobre este caso, por lo que evitó profundizar en detalles.

