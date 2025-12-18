Procesan a socio de Rocha Cantú; lo ligan al huachicol

Jacobo “N”, alias El Licenciado o El Yaicob, socio de Rocha Cantú, en imagen de archivo.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso contra Jacobo “N”, alias El Licenciado, por su probable participación en delitos de tráfico de drogas, armas y huachicol desde Guatemala. Esta persona previamente fue señalada como uno de los socios de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo y recientemente acusado de tráfico de hidrocarburos.

En audiencia inicial, un juez federal con sede en Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, le dictó vinculación a proceso, así como prisión preventiva oficiosa, por lo que será juzgado por delincuencia organizada, en su modalidad de tráfico de armas de fuego e hidrocarburo, con agravante.

De acuerdo con información oficial, la investigación se centra en la presunta participación de Jacobo “N” dentro de una organización delictiva dedicada al tráfico ilícito de armas de fuego y de hidrocarburos, conductas consideradas de alto impacto por la legislación federal.

El Tip: El detenido fue comisario de Seguridad Pública en el municipio de Acolman y en 2021 candidato del PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides, Edomex.

Reportes periodísticos refieren que el imputado, también conocido como El Yaicob o El Licenciado, fue detenido en la Ciudad de México la noche del 15 de diciembre, luego de que se ejecutara una orden de aprehensión en su contra. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde se integró la carpeta de investigación correspondiente.

Según reportes, el señalado se habría presentado de forma voluntaria ante las autoridades federales con la finalidad de acogerse a un posible criterio de oportunidad, lo que le permitiría acceder a la figura de testigo colaborador.

De acuerdo con dichas versiones, la investigación lo ubica como presunto responsable de gestionar el transporte de combustible desde Guatemala hacia el centro de nuestro país, así como de obtener información de autoridades para conocer el estado de las indagatorias en contra del grupo criminal al que presuntamente pertenece.