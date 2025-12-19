García Luna apela condena y denuncia testimonios falsos en su juicio

El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, presentó una apelación de 78 páginas ante un tribunal federal para revertir su condena de 38 años de prisión por narcotráfico.

Argumentó que el proceso judicial dependió de “testimonios falsos” y que la fiscalía ocultó evidencia clasificada que demostraría su colaboración leal con agencias de inteligencia estadounidenses durante más de una década.

La defensa, encabezada por el abogado de oficio César de Castro, sostiene en el documento fechado el 18 de diciembre que la sentencia fue “irrazonable en procedimiento y sustancia”, siendo “sorprendentemente mayor de la necesaria” para cumplir los objetivos judiciales.

El recurso legal, presentado junto con extensos anexos, fundamenta su petición en cinco argumentos centrales que cuestionan la validez del veredicto contra el funcionario mexicano de más alto rango jamás procesado por Estados Unidos.

Entre los principales señalamientos, la apelación destaca que al menos dos testigos clave ofrecieron declaraciones falsas durante el juicio, y que el juez rechazó una audiencia para presentar nueva evidencia descubierta después del proceso.

Los abogados defensores también denuncian que el tribunal “abusó de su discreción” al impedirles interrogar adecuadamente a testigos cooperantes y permitió la introducción de pruebas irrelevantes que generaron prejuicio en el jurado.

Un punto crítico de la defensa sostiene que García Luna y sus abogados fueron privados del acceso a evidencia clasificada en poder de los fiscales, documentación que supuestamente contendría extensa información sobre la relación del acusado con los niveles más altos de las agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses.

“Esos materiales hubieran sido vitales para contrarrestar el caso del gobierno” y demostrar que García Luna “fue un socio leal con Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico”, argumenta la defensa.

El equipo legal insiste en que su cliente fue condenado basándose únicamente en testimonios no corroborados de nueve jefes de cárteles —arrestados y extraditados durante su gestión— sin considerar que su historial profesional de 20 años había sido exhaustivamente examinado por autoridades estadounidenses.

García Luna fue arrestado en Texas en diciembre de 2019 y enfrentó juicio en Nueva York entre enero y febrero de 2023, donde un jurado lo declaró culpable de todos los cargos por aceptar sobornos multimillonarios del cártel de Sinaloa.

Además de la sentencia de casi cuatro décadas en prisión, impuesta en octubre de 2024, se le ordenó pagar una multa de 2 millones de dólares.

