Reportan menos deportaciones de EU, por menos cruces y más juicios

Las repatriaciones de ciudadanos mexicanos desde Estados Unidos descendieron 24.4 por ciento durante los primeros 11 meses de la administración de Donald Trump en 2025, en comparación con ese periodo de un año antes, durante el último tramo del gobierno de Joseph Biden.

De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), de febrero a diciembre de este año se han registrado 145 mil 537 retornos forzosos, frente a los 192 mil 535 mexicanos devueltos en el mismo periodo de 2024.

El Dato: Hay 9 centros de atención en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Chiapas y Tabasco, con capacidad para atender a mil 800 personas.

Investigaciones del Migration Policy Institute muestran que la cantidad de personas detenidas aumentó drásticamente, pero esto no se traduce automáticamente en expulsiones masivas debido a las limitaciones del sistema judicial migratorio de EU.

La capacidad del sistema de inmigración estadounidense para llevar a cabo “deportaciones masivas” es mucho más limitada de lo que suena en el discurso. Un reporte de la American Immigration Council destaca que incluso medidas extremadamente duras —como arrestar, detener y deportar a todos los inmigrantes indocumentados— son prácticamente imposibles de implementar en la práctica por cuestiones legales, logísticas y administrativas.

El documento agrega que estas políticas sirven más como táctica para presionar y crear una percepción de cumplimiento de promesas que como planes realistas de expulsión total.

El Tip: El miércoles Trump acusó a los migrantes de la supuesta pérdida de bienestar, seguridad y futuro del pueblo estadounidense.

En ese mismo sentido, Nicole Hallet, directora de la Immigrants Rights Clinic, de la Universidad de Chicago, explicó al hacer un análisis del tema, que “no existe la cantidad de inmigrantes criminales que Donald Trump menciona públicamente como objetivo de deportación porque las leyes estadounidenses no consideran la estancia sin documentos como un crimen de gravedad. Por eso, deportar ‘millones de criminales’ no es viable bajo la legislación estadounidense actual”.

Las organizaciones especializadas también han señalado que, aunque la retórica de Trump promete expulsiones masivas, no existe ni ha existido una política distinta ni un plan detallado que realmente organice y ejecute una deportación de esa magnitud.

Asimismo, se ha puesto énfasis en crear condiciones tan adversas que las personas decidan irse “por su propia cuenta”, un concepto descrito como “autodeportación”, en lugar de expulsiones forzadas.

El Gobierno de México ha brindado oportunidades a los paisanos que se han visto obligados a regresar al país, o han sido repatriados, para que cuenten con acceso a servicios básicos y programas sociales, como parte del programa México te Abraza.

Migrantes deportados de EU, en el puente El Chaparral, en Tijuana, en enero. ı Foto: AP

De acuerdo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, desde el 20 de enero pasado —cuando inició el gobierno y política antimigratoria de Donald Trump, al 17 de diciembre— de los 145 mil 537 paisanos devueltos,116 mil 156 retornaron por vía terrestre y otros 29 mil 381 vía aérea.

El programa ha otorgado más de 846 mil servicios en los nueve centros de atención que se habilitaron con la estrategia para recibir a los connacionales, en donde se les ofrece atención médica, jurídica, psicológica, así como alimentación y otros servicios.

Rodríguez Velázquez señaló que más de 90 mil personas repatriadas ya fueron afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); además, se han emitido más de 56 mil actas de nacimiento y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

La funcionaria federal, quien recordó que en la acción participan 34 dependencias federales, agregó que más de 85 mil ya recibieron igual número de tarjetas de Bienvenido paisano, en las que se les depositaron recursos para apoyarlos en su reincorporación al país.

También subrayó que hasta ahora se ha tenido saldo blanco con la recepción de los mexicanos.

La secretaria de Gobernación enfatizó el reconocimiento del papel de los connacionales en la economía de aquel país, pero también en la mexicana por el envío de recursos que hacen a sus familias.

Para Raquel Ortiz, quien desde 1999 había vivido en San Antonio, Texas, aun cuando las cifras de mexicanos devueltos han disminuido durante el gobierno de Trump, la política de terror permanece.

“Creo que el método más fácil para los del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y, en general, quienes están vaciando el país, es ponerse afuera del trabajo de los migrantes, no hay de otra, al final todos salimos a trabajar o salimos”, relató a La Razón.

Raquel trabajaba como cocinera en Estados Unidos, pero en julio pasado fue deportada tras una inspección que se ejecutó en su centro de trabajo, desde entonces su esposo se quedó a cargo de sus hijos.

La mexicana compartió que este diciembre será particularmente triste para ella porque está lejos de sus hijos y no tiene posibilidad de volver.

“Pero debo ver una forma legal de estar de nuevo con mi familia, México es muy bonito, pero la realidad es que hay mucha violencia y mucha incertidumbre cuando no tienes un trabajo, entonces, yo espero poder volver, acá por trabajar en una cocina me quieren dar hasta 50 pesos, cuando allá me ganaba por hora 12 dólares y no trabajaba todo el día”.

“Salí desde el Centro de Repatriación de Matamoros (que se encuentra a menos de un kilómetro del puente internacional Brownsville-Matamoros), no voy a olvidar todo el trayecto, ya afuera nos esperaban tres autobuses de pasajeros”, dijo Eusorgio Camacho, quien a principios de enero volvió a México en calidad de deportado, siendo uno de los primeros mexicanos que salieron de Estados Unidos, en el segundo mandato de Donald Trump.

Otra de las razones por las que las deportaciones no ocurren de manera inmediata desde EU se debe a que algunos de los migrantes detenidos deben cumplir una condena por alguna falta administrativa que se les impute.

Eusorgio dijo a este diario que antes de ser devuelto estuvo en una prisión estadounidense y, al cumplir su condena, fue obligado a regresar a su país.

“Yo cometí un error allá en el otro lado, allá me detuvieron un tiempo y ya terminé mi tiempo y me vine, me echaron para acá, no fue un delito mayor, ni nada de eso, me llevaron a Matamoros, me dieron un lonche y desde hace meses estoy aquí”, dijo.

En Estados Unidos, Eusorgio se dedicaba a la mecánica automotriz y piensa que en algún momento se reunirá con su esposa: “Tengo dos hijos, ellos ya son adultos. Mi esposa también está en esto conmigo. Yo soy de las personas que saben que hay que enfrentar la situación y seguir para adelante”.