Resultados del sorteo 4150 del Melate, Revancha y Revanchita de este 19 de diciembre del 2025.

El Melate es uno de los sorteos más queridos de la Lotería Nacional, debido a las tres oportunidades que hay para ganar millones de pesos, pues también puede haber suerte con la Revancha y Revanchita. Ve aquí los resultados de hoy.

Todas las oportunidades tienen sus propias bolsas acumuladas. Así, este 19 de diciembre del 2025 se realiza el evento 4150, que tiene un premio total de 543 millones de pesos .

Los resultados de este sorteo se dan a conocer en la noche de este viernes.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita 4150 del 19 de diciembre del 2025

En La Razón de México te presentamos los números ganadores del Melate, Revancha y Revanchita 4150 de hoy viernes 19 de diciembre del 2025. Sin embargo; aún se debe esperar la publicación de resultados, mismos que se darán a conocer después de las 21:00 horas.

Melate 4150 | Resultados: PENDIENTE | Adicional: PENDIENTE

Revancha 4150 | Resultados: PENDIENTE

Revanchita 4150 | Resultados: PENDIENTE

¿Cuántas oportunidades hay para ganar en la semana?

Miércoles 21:00 horas

Viernes 21:00 horas

Domingo 21:00 horas

Los sorteos de la Lotería Nacional se transmiten todos los días por los canales oficiales de YouTube. ı Foto: tomada de X: @lotenal

¿Cuáles son las modalidades de juego?

Melate te permite ganar millones de pesos con 3 oportunidades en una, las cuales se solicitan directamente en el boleto. Las oportunidades que tiene este sorteo de la Lotería Nacional son las siguientes:

Melate

Revancha

Revanchita

El Melate Revancha y Revanchita son sorteos muy queridos de la Lotería Nacional, debido a las 3 oportunidades que hay para ganar millones de pesos. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

¿Cómo se juega el sorteo Melate?

El juego consiste en que se debe elegir una combinación de 6 números más un adicional. Los dígitos se tienen que seleccionar de un total de 56. Además, es posible escoger 7, 8, 9, o hasta 10 números, con modalidades como las coperachas.

El sorteo de la Lotería Nacional tiene dos formas con las que puedes participar, se trata de la modalidad normal (máquinas) y la modalidad electrónica (desde apps o páginas de internet), que es con aplicaciones móviles.

En el caso de la modalidad normal, la máquina elegirá los números al azar o con tus números de la suerte. Mientras que, en el segundo, las personas que quieran participar, pueden seleccionar manualmente los dígitos ganadores.

El boleto es muy importante, debido a que es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que éste resulte ganador, así que se debe mantener en un lugar seguro.

El boleto del sorteo es muy importante, ya que es el comprobante oficial para cobrar que se ganó el premio en caso de que resulte ganador. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Cuando la Lotería Nacional realiza el sorteo, la máquina selecciona de manera aleatoria 7 esferas con los números ganadores: los primeros 6 números seleccionados son llamados números naturales y el séptimo es el número adicional.

Puedes aprender más sobre cómo jugar el Melate dando click aquí.

Costos de este sorteo de la Lotería Nacional

El costo de jugar Melate de manera tradicional es de 15 pesos , por cada combinación de 6 números elegida.

El costo de Melate con Revancha es 25 pesos por cada combinación de 6 números elegidos.

El costo de Melate con Revancha y Revanchita es 30 pesos por cada combinación de 6 números elegidos.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.

Acude a cobrar los premios de la Lotería nacional en la siguiente dirección: Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030. ı Foto: tomada de X: @lotenal

