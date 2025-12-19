Se desmanteló un laboratorio clandestino

Seguridad federal detiene en Jalisco a ‘Delta 1’, informa García Harfuch

Omar García Harfuch informó la detención en Jalisco de Armando “N”, alias “Delta 1”, presuntamente implicado en una serie de delitos graves que incluyen homicidios, secuestros, extorsiones y el trasiego de drogas sintéticas hacia EU

Acción de las fuerzas de seguridad.
Acción de las fuerzas de seguridad. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

El secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención en Jalisco de Armando “N”, alias “Delta 1”, presuntamente implicado en una serie de delitos graves que incluyen homicidios, secuestros, extorsiones y el trasiego de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos.

“Se llevaron a cabo dos operaciones conjuntas de @Defensamx1, @FGRMexico y @SSPCMexico, en Jalisco donde se detuvo a Armando ‘N’, alias ‘Delta 1’, se le relaciona con homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

“En otra acción en Durango, personal se desmanteló un laboratorio clandestino utilizado para la producción de drogas sintéticas, donde se aseguraron reactores, destiladores, utensilios, maquinaria, sustancias químicas y documentos relacionados con actividades financieras ilícitas”, escribió en redes el titular de la SSPC.

