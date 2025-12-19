Seguridad federal detiene en Jalisco a ‘Delta 1’, informa García Harfuch

El secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención en Jalisco de Armando “N”, alias “Delta 1”, presuntamente implicado en una serie de delitos graves que incluyen homicidios, secuestros, extorsiones y el trasiego de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos.

“Se llevaron a cabo dos operaciones conjuntas de @Defensamx1, @FGRMexico y @SSPCMexico, en Jalisco donde se detuvo a Armando ‘N’, alias ‘Delta 1’, se le relaciona con homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

“En otra acción en Durango, personal se desmanteló un laboratorio clandestino utilizado para la producción de drogas sintéticas, donde se aseguraron reactores, destiladores, utensilios, maquinaria, sustancias químicas y documentos relacionados con actividades financieras ilícitas”, escribió en redes el titular de la SSPC.

Se llevaron a cabo dos operaciones conjuntas de @Defensamx1 @FGRMexico y @SSPCMexico, en Jalisco donde se detuvo a Armando “N”, alias “Delta 1”, se le relaciona con homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

En otra acción en Durango,… pic.twitter.com/34MPoC1YQ6 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 19, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR