Omar García Harfuch acude a Mesa de Seguridad en Chiapas; destaca coordinación

Con el objetivo de reforzar la coordinación institucional y avanzar en la pacificación del estado, se llevó a cabo la Mesa de Seguridad de Chiapas, con la participación de autoridades federales y estatales, encabezadas por el gobernador Eduardo Ramírez y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch.

Durante el encuentro, García Harfuch destacó que la asistencia a esta reunión se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y reconoció la estrecha colaboración entre el gobierno estatal y las instituciones federales de seguridad. Subrayó el fortalecimiento de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado, así como los recordatorios positivos en materia de seguridad pública.

El funcionario federal señaló que estos esfuerzos conjuntos han permitido registrar una incidencia delictiva a la baja, además de avances sólidos en el combate a la delincuencia organizada y delitos de alto impacto en lo que va de la actual administración estatal.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein , acudimos a la Mesa de Seguridad de Chiapas con el Gobernador @ramirezlalo_ , a quien reconocemos la extraordinaria coordinación con las instituciones de seguridad del Gobierno de México y el fortalecimiento en su gobierno de la… https://t.co/hag6T4qJse — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 16, 2025

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez informó que la Mesa de Paz se realizó desde temprana hora y agradeció el respaldo del Gobierno de México, así como la confianza depositada por la presidenta Sheinbaum a través de la Mesa de Paz Nacional. Aseguró que esta estrategia ha sido clave para avanzar hacia un proceso de pacificación sostenida, donde las familias chiapanecas puedan sentirse seguras y protegidas.

En la reunión también participaron altos mandos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, entre ellos representantes de la VII Región Militar, la 39 Zona Militar, la 22 Zona Naval, la Guardia Nacional, el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Empezamos muy temprano la Mesa de Paz con la presencia del destacado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch @OHarfuch, a quien agradecemos el respaldo que nos ha otorgado y, sobre todo, la confianza de nuestra presidenta,… pic.twitter.com/SoPqH0u24L — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) December 16, 2025

