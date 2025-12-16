Omar García Harfuch acude a Mesa de Seguridad en Chiapas; destaca coordinación

Con el objetivo de reforzar la coordinación institucional y avanzar en la pacificación del estado, se llevó a cabo la Mesa de Seguridad de Chiapas, con la participación de autoridades federales y estatales, encabezadas por el gobernador Eduardo Ramírez y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch.
Durante el encuentro, García Harfuch destacó que la asistencia a esta reunión se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y reconoció la estrecha colaboración entre el gobierno estatal y las instituciones federales de seguridad. Subrayó el fortalecimiento de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado, así como los recordatorios positivos en materia de seguridad pública.
El funcionario federal señaló que estos esfuerzos conjuntos han permitido registrar una incidencia delictiva a la baja, además de avances sólidos en el combate a la delincuencia organizada y delitos de alto impacto en lo que va de la actual administración estatal.
Resultados del Chispazo de hoy 16 de diciembre del 2025. Ve los números ganadores
Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez informó que la Mesa de Paz se realizó desde temprana hora y agradeció el respaldo del Gobierno de México, así como la confianza depositada por la presidenta Sheinbaum a través de la Mesa de Paz Nacional. Aseguró que esta estrategia ha sido clave para avanzar hacia un proceso de pacificación sostenida, donde las familias chiapanecas puedan sentirse seguras y protegidas.
En la reunión también participaron altos mandos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, entre ellos representantes de la VII Región Militar, la 39 Zona Militar, la 22 Zona Naval, la Guardia Nacional, el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad del Pueblo.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT