The Economist y The New York Times elogian gestión de García Harfuch

La labor de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, fue reconocida por dos de los medios más influyentes a nivel internacional.

The Economist lo calificó como “el mejor ministro de Seguridad que ha tenido el país en años”, mientras que The New York Times destaca su consolidación como figura central en la estrategia de seguridad y principal enlace con las agencias estadounidenses.

El semanario británico subraya el contraste entre García Harfuch y sus predecesores, particularmente Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por colusión con el Cártel de Sinaloa.

La publicación documenta cómo el funcionario aplicó exitosamente una metodología basada en inteligencia durante su gestión en la Ciudad de México, donde consiguió reducir los homicidios en 40 por ciento.

Ese modelo, fundamentado en el control civil y la coordinación interinstitucional, ahora se replica a escala nacional con resultados prometedores: para finales de 2025, la tasa de homicidios ha registrado una disminución significativa.

“Tenemos al mejor secretario de seguridad que podríamos tener”, afirmó Eduardo Guerrero, consultor en la materia y exfuncionario federal, quien agregó que el crimen organizado ha superado históricamente las capacidades institucionales.

The Economist resalta la resiliencia del funcionario, apodado el “Batman mexicano” por su enfoque operativo, quien sobrevivió en junio de 2020 a un atentado ejecutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Este episodio,señala, consolidó su imagen pública y su determinación en el combate al crimen organizado.

Además, la publicación destaca que García Harfuch ha ganado “el respeto de la Casa Blanca” al fortalecer el intercambio de inteligencia y la cooperación bilateral.

Por su parte, The New York Times señala que la gestión de García Harfuch ha incrementado el intercambio de inteligencia entre México y Estados Unidos, lo que habría contribuido a disminuir las preocupaciones de Washington sobre la seguridad fronteriza.

Según el diario estadounidense, ante los resultados presentados por el gobierno mexicano, el presidente Donald Trump habría desplazado su atención hacia las redes del narcotráfico en Sudamérica, reduciendo la presión directa sobre México.

Pedro Casas Alatriste, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Americana de México (AMCHAM), señaló que el reconocimiento hacia el secretario de Seguridad es amplio entre los tomadores de decisiones en Washington, lo que facilita la coordinación bilateral.

García Harfuch ha manifestado que la cooperación con Estados Unidos ha permitido incrementar detenciones, desmantelar laboratorios clandestinos y reducir el flujo de fentanilo hacia el norte, resultados que han sido reconocidos por autoridades del país vecino.

Sin embargo, The Economist no omite señalar los retos pendientes. A pesar de la reducción en homicidios, delitos como la extorsión y las desapariciones forzadas continúan al alza.

Además, se anticipa un recorte presupuestal para el sector seguridad en 2026, lo que podría limitar la continuidad de los programas implementados.

El artículo también aborda aspectos controversiales del perfil de García Harfuch, incluidos sus vínculos familiares con el antiguo régimen del PRI —es hijo de Javier García Paniagua, exdirector de la Dirección Federal de Seguridad— y los cuestionamientos sobre su presunta participación en el caso Ayotzinapa, acusaciones que él ha rechazado categóricamente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL