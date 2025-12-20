AICM hoy: estos son los de vuelos con demora y cancelaciones

El aeropuerto capitalino presenta ajustes en la operación aérea con demoras y cancelaciones

La operación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México continúa enfrentando alteraciones en la programación de vuelos, con incidencias que afectan tanto a pasajeros nacionales como internacionales.

El AICM publica diariamente, en tiempo real, el estado de todos sus vuelos, incluyendo salidas y llegadas que se encuentran demorados o cancelados. Esta herramienta oficial es clave para que los pasajeros verifiquen el estatus de su vuelo antes de llegar al aeropuerto.

Estos son los vuelos cancelados y demorados de hoy

Durante este sábado —día de alta movilidad por las festividades decembrinas— la plataforma del aeropuerto refleja diversas demoras y cancelaciones en rutas tanto nacionales como internacionales.

Algunos de los vuelos en México con problemas el día de hoy son:

Vuelo Y4460 , con destino a Villahermosa de Volaris de las 05:55 hrs, se encuentra demorado

Vuelo Y4140 con destino a Guadalajara de Volaris de las 06:00 hrs, se encuentra demorado

Vuelo VB1166 con destino a Puerto Vallarta de Viva Aerobús de las 06:30 hrs, se encuentra demorado

Vuelo Y4240 con destino a Monterrey de Volaris de las 07:00 hrs, se encuentra demorado

Vuelo VB1058, con destino a Guadalajara de Viva Aerobús de las 08:55 hrs, se encuentra demorado

Vuelo Y4340, con destino a Huatulco de Volaris de las 09:10 hrs, se encuentra demorado

¿Cómo verificar tu vuelo?

La forma más rápida de saber si tu vuelo fue afectado es consultando el estatus en vivo en la página oficial del AICM, donde puedes buscar por número de vuelo, aerolínea o destino.

Recomendaciones para viajeros

Consulta el estado de tu vuelo antes de salir de casa.

Mantente en contacto con tu aerolínea para reprogramaciones.

Si tu vuelo se retrasa o cancela, acércate a los módulos de atención de la Profeco en el aeropuerto para hacer valer tus derechos.

