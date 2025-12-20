CSP inaugura costera rehabilitada tras John: “¡Viva Acapulco!”

Este viernes, la mandataria se trasladó hasta el municipio de Texcoco, en el Estado de México, en donde se dio el banderazo de salida a cuatro maquinarias que servirán para el bacheo en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Tlalnepantla y Valle de Chalco, hecho que además de representar la atención a las necesidades en aquella parte del municipio mexiquense, también significó el cumplimiento de la meta federal de entregar 10 trenes de repavimentación para esta región, como parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México.

“Vamos a anunciar, ya, pronto el nuevo “Bachetón”, que va a ser muy importante para todo el país, pero en particular en el oriente del Estado de México. Es uno de los programas estratégicos del Gobierno de México”, anunció.

El Dato: La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que más adelante se iniciará una nueva etapa del programa Bachetón, para rehabilitar vialidades de la red federal.

Sobre el trabajo en territorio mexiquense, recordó que el Plan Integral no sólo atenderá las vialidades, sino también las necesidades en cuanto al abasto de agua, iluminación y otros rubros relevantes para la población.

“Decidimos hacer este programa estratégico del Oriente del Estado de México y tiene el objetivo de mejorar todos los servicios públicos: iluminación, bacheo, repavimentación, agua, drenaje y al mismo tiempo educación, centros de salud y vivienda. Para la repavimentación, estas máquinas van a hacer muchísimo, miren, un kilómetro diario y realmente con esto se hace todo, no necesitan ningún equipo adicional. Entonces la repavimentación se cumple con esto y con el buen trabajo que hacen todas y todos nuestros presidentes municipales”, destacó.

Describió los equipos como maquinarias de última generación que es operado por personal de cada uno de los municipios beneficiarios, entre los que también se encuentra Chicoloapan, La Paz, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Ecatepec, Chimalhuacán e Ixtapaluca.

Respecto a este último, anunció que se ampliará la ruta del Trolebús para que también llegue hasta dicha demarcación.

En otros puntos, celebró la pavimentación del Periférico Oriente a cargo del Gobierno del Estado de México para conectar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El Tip: La inversión para adquirir los 10 trenes de pavimentación fue de 450 mdp; tienen capacidad de atender 340 km de longitud.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que para la adquisición de los 10 trenes de pavimentación se invirtieron 450 millones de pesos y destacó que seis ya iniciaron operaciones en los municipios de Chicoloapan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Texcoco y La Paz. Anunció que en conjunto los 10 trenes de pavimentación atenderán 340 kilómetros de longitud el próximo año.

La gobernadora Delfina Gómez subrayó que uno de los compromisos de su administración es la de reparar los baches y que ahora se cumplirá con la entrega de maquinaria.

“Un compromiso que tenemos es el mejoramiento de las carreteras y reparar los baches que tenemos en esta zona”, expresó la gobernadora.

Como parte del plan Acapulco se Transforma Contigo, para rehabilitar la costa de este punto tras los desastres naturales que le han azotado, este viernes se presentaron durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum las obras con las que se intervinieron baldosas, parabuses, el sistema de drenaje, cruces seguros y más, con el que se extendió la invitación a que los turistas regresen al puerto en esta temporada vacacional decembrina.

A través de un enlace desde Acapulco, Guerrero, a Palacio Nacional, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración de la rehabilitación urbana de la costera Miguel Alemán, que forma parte del programa Acapulco se Transforma Contigo.

El Dato: Han sido renovados 2 mil 700 metros cuadrados de concreto hidráulico, 13 mil metros cuadrados de banquetas en mal estado y 32 nuevos parabuses instalados.

“Hemos estado haciendo una serie de intervenciones en la costera que son parte de Acapulco se Transforma Contigo, ese plan que hicimos después del huracán John y ahora para las vacaciones de diciembre van a encontrar muy bonita la costera”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El plan se decretó el 17 de enero de este año y entre sus ejes buscó atender los espacios públicos por los que a diario transitan habitantes y turistas.

El subsecretario de Turismo y encargado del plan, Sebastián Ramírez rehabilitación de la costera Miguel Alemán detalló que el plan se compone de tres ejes: movilidad segura para los peatones y renovación urbana, iluminación e infraestructura verde y medioambiente.

Para ello, se renovaron dos mil 700 metros cuadrados de concreto hidráulico, 13 mil metros cuadrados de banquetas en mal estado, se instalaron 32 nuevos parabuses, se renovó la señalética, se establecieron 11 cruces seguros.

Puntualizó que el Marinabús que opera la Secretaría de Marina (Semar) ya funciona y realiza, todos los días, cuatro viajes entre el Zócalo y Puerto Marqués.

Aseguró que ahora la costera ya se encuentra “iluminada por complejo”, al haberse instalado 800 luminarias. Esto se complementó con obras para abrir áreas verdes con 9 mil metros de pasto nuevo, 300 árboles y otras acciones.

La gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el proyecto para rehabilitar esta zona turística.

“Hoy, el hogar del sol brilla con más fuerza que nunca, gracias al extraordinario trabajo que usted está realizando y también a través del Gobierno de México, de todas nuestras compañeras, de todos nuestros compañeros, agradecemos también a Fonatur porque hoy contamos con senderos seguros para todas las mujeres, nuevos espacios públicos, pero aparte son abiertos y gratuitos para todas y para todos”, dijo.

Agregó que la rehabilitación de Acapulco también se lleva a cabo al interior del puerto en beneficio de los habitantes.

Clase media crece 12.4%; pobreza baja a 29%: CSP

› Por Yulia Bonilla

Durante los últimos seis años, la clase media en México creció 12.4 por ciento, que ha llevado a que cuatro de cada 10 habitantes ya formen parte de esta clasificación.

En conferencia, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia, destacó los recientes resultados dados a conocer por el Banco Mundial, en donde se expone que la clase media en México pasó de 27.2 por ciento a 39.6 por ciento entre 2018 y 2024. Precisó que las personas dentro de esta clase son aquellas que ganan más de 340 pesos diarios.

“No alcanzan a ser ricos, pero tienen satisfechas todas sus necesidades, no tienen ningún tipo de rezago social ni de vulneración social”, detalló.

1,501 Mdp destinados a programas sociales desde 2019

Como parte de lo anterior, recordó que los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) apuntan que en el mismo periodo la población en pobreza bajó de 41.9 a 29 por ciento.

“Esta reducción ha sido muy importante, más de 13 millones de personas dejaron de ser pobres y aquí, 12 millones de mexicanos de 2018 a 2024 pasaron a formar parte de clase media.

“Aquí coinciden tanto la estadística nacional, a veces dicen que se mueven las estadísticas nacionales para ajustarlas a los objetivos del gobierno y aquí se muestra como una instancia internacional, como el Banco Mundial, constata que efectivamente el aumento de la clase media, en este caso, y de la reducción de la pobreza, pues están de acuerdo en las proporciones de la estadística nacional”, refirió Ramírez Cuevas.

El asesor comentó que esto no es una situación que únicamente tenga efectos dentro de este grupo social, sino que impacta a otros segmentos de la población.

“Cambia la imagen que se tiene de que la política de la Cuarta Transformación sólo está enfocada a un sector de la población, el sector más vulnerable, sector más pobre y aquí estamos viendo que la consecuencia es que favorece al conjunto de la sociedad y a todos los sectores, teniendo como como resultado el aumento de la clase media de manera histórica”, dijo.

En su oportunidad, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó este avance a la llegada de la Cuarta Transformación al Gobierno y las distintas políticas que se emprendieron.

“Claro que queremos que haya todavía menos personas en pobreza, pero miren cómo cambió: hay más gente que tiene las principales necesidades resueltas, ya no hay vulnerabilidad —le llama el Inegi—frente al 21.7 por ciento, de acuerdo al Banco Mundial. “¿Qué fue lo que ocurrió en México? Se llama Cuarta Transformación. Se llama Gobierno humanista. Se llama economía moral, programas de bienestar, derechos, no programas asistencialistas, sino derechos”, manifestó.

A su vez, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, señaló que con la ampliación de los programas sociales y su incorporación a la Constitución como un derecho de la población mexicana durante el actual gobierno, la inversión social creció más de dos mil por ciento.

“Era una política asistencial. Hoy, nosotros estamos construyendo una política de derechos, porque estos derechos están en la Constitución, pasaron de ser un programa de bienestar a una política de derechos establecida en la Carta Magna”, dijo.

Al exponer el crecimiento del apoyo que el Gobierno ha dado desde el sexenio de Felipe Calderón, expuso que la inversión de este tipo en aquel sexenio fue de 67 mil 859 millones de pesos, monto que creció a 211 mil 886 millones. Sin embargo, la inversión creció hasta mil 501 millones 632 mil pesos en lo que va de este sexenio, es decir, de 2019 a 2025.

