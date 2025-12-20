Niegan amparo a Hernán Bermúdez; sigue proceso

el exsecretario de Seguridad de Tabasco, tras su detención en Paraguay.

Una juez federal negó ayer a Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo o El Munra, señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora, el amparo contra el proceso iniciado en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravados.

El también exsecretario de Seguridad de Tabasco buscaba protección de la justicia contra la vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa que le dictaron en septiembre pasado.

La jueza primera de distrito de Tabasco, Sandra Carbajal Díaz, consideró que tanto el proceso como la prisión impuesta a Hernán Bermúdez están debidamente apegadas a la legalidad y no violan ninguno de sus derechos protegidos por la Constitución.

12 de septiembre, día en que fue detenido en Paraguay

A pesar de esta decisión, el imputado tiene la posibilidad de presentar un recurso de revisión contra la sentencia, para que sea un tribunal colegiado de circuito el que resuelva el amparo en definitiva.

Bermúdez fue detenido el pasado 12 de septiembre en Asunción, Paraguay, y seis días después fue deportado a México e ingresado en el penal del Altiplano, en el Edomex. El 19 del mismo mes, un juez de control de la Región Judicial 9 de Villahermosa le dictó la prisión preventiva de oficio y cuatro días más tarde, la vinculación a proceso.

En ese asunto del fuero común se le atribuye la extorsión y secuestro de Ramón Martínez Armengol, dueño de la empresa gasolinera Corporativo Paragas, registrado en mayo de 2019 en la capital de Tabasco.

De acuerdo con la causa penal, desde noviembre de 2018 La Barredora obligó al empresario a vender huachicol en su gasolinera, pero cuando se negó a continuar, seis meses después, fue secuestrado y golpeado. Según la imputación, el grupo criminal liberó al empresario después de que fuera obligado a firmar ante notario público el traspaso del 40 por ciento de las acciones de su empresa a uno de sus secuestradores.

Martínez declaró que, cuando consiguió una sentencia para recuperar su gasolinera, la policía local se negó a desalojar a los ocupantes, incluso, Bermúdez le pidió el 50 por ciento de la empresa si quería recuperar la estación.