Rubio: “México está haciendo más en seguridad que jamás en su historia”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emitió un reconocimiento al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, al asegurar que México atraviesa su momento más activo en la lucha contra el crimen organizado.

El alto funcionario valoró la cooperación bilateral en materia de seguridad, aunque advirtió que persisten desafíos importantes para contener la violencia que azota a ambas naciones.

Durante una conferencia de prensa en Washington, Rubio subrayó que la administración mexicana está desplegando esfuerzos sin precedentes para enfrentar a los grupos criminales que operan en su territorio.

El Dato: EL departamento del Tesoro acusó a organizaciones criminales de México de facilitar actividades de lavado de dinero con individuos y recursos provenientes de China.

“El Gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

El secretario de Estado señaló que grupos insurgentes como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) operan libremente desde suelo venezolano, mientras que organizaciones del narcotráfico colaboran con autoridades del gobierno de Maduro para enviar cocaína hacia Estados Unidos a través del Caribe, generando problemas de seguridad en países como Trinidad y Tobago y República Dominicana.

El alto funcionario estadounidense identificó a los “grupos terroristas criminales” como la principal amenaza regional, responsables de la violencia que afecta no sólo a México, sino también a Ecuador, Colombia y gran parte de Centroamérica.

Rubio enfatizó que muchas de las acciones conjuntas que se realizan con México no reciben suficiente atención pública, a pesar de que involucran operaciones significativas contra el narcotráfico y otras estructuras criminales.

“Lo que no se está hablando es todo lo que estamos haciendo juntos con los mexicanos (...) lo que no se está hablando es de toda esta cooperación que existe para llevar a cabo en contra de estos elementos terroristas criminales que operan abiertamente dentro de nuestra región y que amenazan los estados de esta región”, declaró.

Estas declaraciones adquieren particular relevancia tras la reciente decisión del presidente Trump de designar al fentanilo como arma de destrucción masiva, una medida que eleva la crisis de opioides sintéticos al nivel de amenaza a la seguridad nacional. En la orden ejecutiva firmada por el mandatario se establece que el fármaco ilícito se asemeja más a un arma química que a una droga convencional.

Rubio destacó que Washington busca fortalecer alianzas con gobiernos dispuestos a cooperar, mencionando a Panamá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, República Dominicana y Colombia como socios activos en esta estrategia.

Adelantó que Estados Unidos espera ampliar estas relaciones durante 2026 con países como Chile, Bolivia, Paraguay y Argentina, y celebró la continuidad de la cooperación con Ecuador tras la reciente reelección de su presidente.

Rubio estableció un contraste marcado entre la colaboración con México y la situación que prevalece en Venezuela, país al que calificó como un caso diametralmente opuesto. El funcionario acusó al gobierno de Nicolás Maduro de mantener un “régimen ilegítimo que no simplemente no coopera con Estados Unidos, sino que coopera abiertamente con elementos criminales”.

En sus redes sociales, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, secundó lo señalado por el secretario Rubio: “Bajo el liderazgo del @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @Claudiashein, EU y México realizan acciones concretas en materia de seguridad que fortalecen a nuestros países, los hacen más seguros y más prósperos. Aún hay trabajo por delante y nuestra cooperación seguirá profundizándose”.

Las declaraciones del secretario de Estado se producen en un contexto de intensa actividad diplomática entre ambos países. La semana pasada, se celebró la segunda reunión del Grupo de Implementación en Seguridad, un mecanismo bilateral que se ha convertido en el principal foro para coordinar acciones contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales, el cual se centró en el tráfico de armas a México, la seguridad en la frontera y el uso de drones por las organizaciones criminales.

Pide evitar huachicol ligado a cártel

Por Redacción

Ron Wyden, senador demócrata, se puso en contacto con siete compañías de transporte marítimo como parte de una investigación sobre el contrabando de combustible entre Estados Unidos y México, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, reveló la agencia Reuters.

Las cartas se enviaron a siete de las principales empresas del sector de los petroleros: Torm, International Seaways, Norden, CMB.Tech, Frontline, Teekay y Scorpio, para solicitar información detallada antes del 10 de enero de 2026 sobre la diligencia debida que cada empresa lleva a cabo “para garantizar que sus petroleros no se utilizan para transportar combustible ilícito”.

“Quiero estar seguro de que tanto las compañías navieras como el gobierno de Estados Unidos están haciendo todo lo que está en su mano para cortar esta fuente de ingresos. Estas cartas son el primer paso en mi esfuerzo por aprender más sobre cómo operan estas redes criminales, y dónde están fallando los controles existentes”, dijo el integrante de la Comisión de Finanzas de la Cámara alta.

“Tomar medidas enérgicas contra esta industria ilícita es fundamental para reducir la capacidad de los cárteles para fabricar y distribuir fentanilo, cocaína y otras drogas mortales en Estados Unidos, y la industria del transporte marítimo internacional debe desempeñar su papel para poner fin a esta práctica ilegal”, añadió.