Sheinbaum supervisa avance del CBTIS en El Marqués y entrega Becas Benito Juárez

El nuevo bachillerato en Querétaro abrirá sus puertas en febrero para recibir a 540 estudiantes por turno.

En Querétaro, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Universal para la Educación Media Superior “Benito Juárez”. Asimismo, supervisó la construcción del nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 304, en el municipio de El Marqués.

La obra registra un 90 por ciento de avance y su conclusión queda programada para el 27 de diciembre con el fin de su inauguración en febrero. El objetivo es que las y los jóvenes accedan a la educación como un derecho fundamental.

“Nosotros cumplimos el sueño de ustedes también, de que todas y todos los jóvenes vayan a la preparatoria”, aseguró la Jefa del Ejecutivo Federal. Además, subrayó que lo mejor que una familia puede dar a sus hijos son valores y educación, por lo que su administración acerca las escuelas a las comunidades.

La mandataria informó que, tras un estudio sobre la deserción escolar en bachillerato, se detectó que el factor económico y la lejanía de los planteles son las principales causas del abandono de estudios. Por ello, la Beca Universal “Benito Juárez” atiende la falta de recursos. En paralelo, el Gobierno Federal construye 20 preparatorias nuevas este año. Estas acciones, junto a la reconversión y ampliación de otros planteles, crearán 150 mil nuevos espacios a nivel bachillerato al finalizar el sexenio.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la entrega de tarjetas de la Beca Universal "Benito Juárez" en El Marqués. ı Foto: Presidencia

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, puntualizó que el nuevo plantel en El Marqués iniciará operaciones en febrero. Recordó que, actualmente, 4 millones de jóvenes reciben este apoyo económico en todo el país.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que el CBTIS No. 304 tuvo una inversión de casi 50 millones de pesos (mdp). El complejo cuenta con capacidad para 540 estudiantes por turno, distribuidos en cuatro edificios, 12 aulas, un laboratorio, tres talleres, una cancha multifuncional y áreas verdes.

Finalmente, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, agradeció el apoyo de la Presidenta de México. Reconoció que los alumnos egresados de estos centros cuentan con mejor preparación para sus estudios superiores o para su ingreso al sector productivo.

am