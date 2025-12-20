Vacaciones de invierno 2025: estas son las playas más sucias de México, según Cofepris

Revisa aquí las playas más sucias con motivo de las vacaciones de invierno.

Para disfrutar el periodo vacacional y escapar de las bajas temperaturas invernales, en La Razón te presentamos cuáles son las playas mexicanas más contaminadas que conviene evitar para disfrutar del sol, la arena y el mar sin arriesgar la salud.

Quienes planean viajar durante la temporada decembrina o cerrar el año en algún destino de playa, pueden consultar el monitoreo de calidad de agua que realiza la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de cara a cada periodo vacacional.

Aunque alrededor del 98 por ciento de los destinos costeros cuentan con buena calidad del agua, la autoridad sanitaria advirtió que al menos 6 playas rebasan los límites permitidos de enterococos, bacterias que pueden provocar diversas infecciones a bañistas.

¿Cuáles son las playas más sucias para vacacionar en invierno 2025?

De acuerdo con el informe presentado por la Cofepris, seis destinos turísticos ubicados en los estados de Baja California, Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Veracruz no son aptos para vacacionar:

Playa Tijuana en Tijuana, Baja California

Playa Mismaloya, en Jalisco

Playa El veneno / Miramar, en Sonora

Playa San Francisco, en Sonora

Playa Barra del Tordo, en Tamaulipas

Playa José Martí, en Veracruz

La Cofepris analizó 2 mil 233 muestras de agua de mar recolectadas de 289 playas de 76 destinos turísticos en 17 estados costeros, con lo que determino que 283 playas mexicanas para uso recreativo se encuentran en excelente estado para recibir a vacacionistas, al cumplir con los criterios de calidad establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según el tercer monitoreo de la calidad del agua de mar de este 2025.

#COFEPRIS y @SEMARNAT_mx dan a conocer el estado de la calidad del agua en playas mexicanas antes del periodo vacacional de fin de año.



🌴https://t.co/SVkfS9dH52 pic.twitter.com/zxxOLROsMW — COFEPRIS (@COFEPRIS) December 19, 2025

14 playas salen de lista de destinos no aptos para vacacionar

En una nota positiva, la Cofepris destacó que, en comparación con el muestreo publicado el pasado 17 de julio, el número de playas no aptas para uso recreativo se redujo de 16 a 6 . Asimismo, 14 playas cambiaron su estatus a aptas para uso recreativo durante la reciente evaluación:

Colima

El Real

Guerrero

Caletilla

Hornos

Carabalí

Papagayo

Jalisco

Playa del Cuale

Playa Camarones

Michoacán

Nexpa, en Aquila

Boca de Apiza, en Coahuayana

Jardín/Eréndira

Las Peñas

Chuquiapan

Playa Caleta de Campos

Oaxaca

Bocana

La Cofepris exhorta a la población a mantener limpias las playas mexicanas y los destinos turísticos del país , además de reportar cualquier anomalía ante los Comités de Playas establecidos en cada destino, así como en las páginas oficiales de la dependencia federal y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

