Vacaciones de invierno 2025: estas son las playas más sucias de México, según Cofepris

Para disfrutar el periodo vacacional y escapar de las bajas temperaturas invernales, en La Razón te presentamos cuáles son las playas mexicanas más contaminadas que conviene evitar para disfrutar del sol, la arena y el mar sin arriesgar la salud.
Quienes planean viajar durante la temporada decembrina o cerrar el año en algún destino de playa, pueden consultar el monitoreo de calidad de agua que realiza la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de cara a cada periodo vacacional.
Aunque alrededor del 98 por ciento de los destinos costeros cuentan con buena calidad del agua, la autoridad sanitaria advirtió que al menos 6 playas rebasan los límites permitidos de enterococos, bacterias que pueden provocar diversas infecciones a bañistas.
¿Cuáles son las playas más sucias para vacacionar en invierno 2025?
De acuerdo con el informe presentado por la Cofepris, seis destinos turísticos ubicados en los estados de Baja California, Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Veracruz no son aptos para vacacionar:
- Playa Tijuana en Tijuana, Baja California
- Playa Mismaloya, en Jalisco
- Playa El veneno / Miramar, en Sonora
- Playa San Francisco, en Sonora
- Playa Barra del Tordo, en Tamaulipas
- Playa José Martí, en Veracruz
La Cofepris analizó 2 mil 233 muestras de agua de mar recolectadas de 289 playas de 76 destinos turísticos en 17 estados costeros, con lo que determino que 283 playas mexicanas para uso recreativo se encuentran en excelente estado para recibir a vacacionistas, al cumplir con los criterios de calidad establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según el tercer monitoreo de la calidad del agua de mar de este 2025.
14 playas salen de lista de destinos no aptos para vacacionar
En una nota positiva, la Cofepris destacó que, en comparación con el muestreo publicado el pasado 17 de julio, el número de playas no aptas para uso recreativo se redujo de 16 a 6. Asimismo, 14 playas cambiaron su estatus a aptas para uso recreativo durante la reciente evaluación:
Colima
- El Real
Guerrero
- Caletilla
- Hornos
- Carabalí
- Papagayo
Jalisco
- Playa del Cuale
- Playa Camarones
Michoacán
- Nexpa, en Aquila
- Boca de Apiza, en Coahuayana
- Jardín/Eréndira
- Las Peñas
- Chuquiapan
- Playa Caleta de Campos
Oaxaca
- Bocana
La Cofepris exhorta a la población a mantener limpias las playas mexicanas y los destinos turísticos del país, además de reportar cualquier anomalía ante los Comités de Playas establecidos en cada destino, así como en las páginas oficiales de la dependencia federal y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
