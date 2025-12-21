Iglesia llama a defender la dignidad de la vida durante la Navidad

La Iglesia católica llamó a defender la dignidad de la vida humana durante la celebración de la Navidad, al recordar que el nacimiento de Jesús representa un mensaje de respeto, cuidado y reconocimiento de toda persona, sin distinción ni condición.
A través de su editorial publicada en el semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México señaló que la Navidad no debe reducirse a una festividad comercial o decorativa, sino asumirse como una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la vida humana desde su inicio hasta su fin natural.
El texto subraya que el nacimiento de Jesús en un pesebre es una muestra de humildad y cercanía con los más vulnerables, y que este acontecimiento invita a la sociedad a no excluir ni descartar a nadie, especialmente a quienes viven en condiciones de pobreza, enfermedad, discapacidad, abandono o migración.
La editorial advierte que cuando se normalizan la violencia, la indiferencia y la polarización social, se pone en riesgo la dignidad humana, por lo que exhorta a construir relaciones basadas en el respeto, la solidaridad y la justicia.
Finalmente, la Iglesia llamó a vivir la Navidad como un compromiso cotidiano y no solo como una fecha del calendario, promoviendo acciones que reconozcan y protejan la dignidad de toda vida, tanto en el ámbito personal como social.
