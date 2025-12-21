Iglesia llama a defender la dignidad de la vida durante la Navidad

La Iglesia católica llamó a defender la dignidad de la vida humana durante la celebración de la Navidad, al recordar que el nacimiento de Jesús representa un mensaje de respeto, cuidado y reconocimiento de toda persona, sin distinción ni condición.

A través de su editorial publicada en el semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México señaló que la Navidad no debe reducirse a una festividad comercial o decorativa, sino asumirse como una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la vida humana desde su inicio hasta su fin natural.

Navidad ı Foto: Especial

El texto subraya que el nacimiento de Jesús en un pesebre es una muestra de humildad y cercanía con los más vulnerables, y que este acontecimiento invita a la sociedad a no excluir ni descartar a nadie, especialmente a quienes viven en condiciones de pobreza, enfermedad, discapacidad, abandono o migración.

La editorial advierte que cuando se normalizan la violencia, la indiferencia y la polarización social, se pone en riesgo la dignidad humana, por lo que exhorta a construir relaciones basadas en el respeto, la solidaridad y la justicia.

Finalmente, la Iglesia llamó a vivir la Navidad como un compromiso cotidiano y no solo como una fecha del calendario, promoviendo acciones que reconozcan y protejan la dignidad de toda vida, tanto en el ámbito personal como social.

Iglesia católica ı Foto: Canva

