Tren Suburbano Lechería–AIFA alcanza 92% de avance, informa Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum (centro, izq.), la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez (centro, der.) y autoridades federales y estatales recorren el Tren Suburbano.

La construcción del Tren Suburbano que conectará la estación Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) registra un avance general del 92 por ciento, informó este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante un recorrido de supervisión de la obra y tras realizar el primer viaje de prueba en este nuevo sistema ferroviario.

Al término del recorrido, se informó que la obra civil se encuentra prácticamente concluida, por lo que actualmente se desarrollan trabajos finales de infraestructura ferroviaria, pruebas de señalización automática y revisiones técnicas del proyecto.

Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez anuncian que Tren Suburbano estará completo para la Semana Santa 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Además, únicamente resta la construcción de tres puentes peatonales para concluir en su totalidad el ramal.

Durante el recorrido, la titular del Ejecutivo federal anunció que el tren Lechería-AIFA estará listo para entrar en operación en el primer trimestre de 2026, con el objetivo de que, para la temporada de Semana Santa, los usuarios puedan abordar desde Buenavista y llegar directamente al aeropuerto.

Sheinbaum Pardo detalló que el tiempo de traslado desde Buenavista hasta el AIFA será de aproximadamente 43 minutos, con intervalos de 15 minutos entre trenes en cada estación.

El servicio contará con 10 trenes, de los cuales siete estarán en operación continua, dos en reserva y uno en mantenimiento permanente, y tendrá un horario de funcionamiento de 5:00 a 00:30 horas, homologado con el actual servicio Buenavista–Cuautitlán.

Aspecto del Tren Suburbano que correrá de Lechería al AIFA. ı Foto: Cuartoscuro

Las autoridades precisaron que el ramal ferroviario tiene una longitud de 23.7 kilómetros, contempla seis estaciones y una terminal, y utilizará un sistema de pago integrado a la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México.

Este proyecto forma parte de los planes estratégicos del Gobierno federal para fortalecer la conectividad del AIFA y rescatar el sistema de trenes de pasajeros en el país.

Asimismo, se destacó que la obra beneficiará a comunidades del Estado de México como Nextlalpan, Tultitlán, Tultepec y Jaltocán, además de impulsar la movilidad y reactivar las economías local y regional.

