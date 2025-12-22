Advierten riesgo de fragilidad en INE por retiro masivo y vacíos

A poco más de dos meses de que sea enviada al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma electoral que podría redefinir la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), especialistas advirtieron que el organismo enfrenta una crisis institucional que podría comprometer su capacidad técnica de cara al proceso electoral del 2027.

Esta situación se manifiesta en múltiples frentes que, de forma simultánea, están debilitando la estructura operativa del organismo electoral.

El Dato: Al menos 11 organismos públicos locales electorales ya comienzan a colapsar debido a los recortes financieros, personal incompleto y sistemas informáticos frágiles.

Los expertos consultados por La Razón coincidieron en que la combinación de factores administrativos, políticos y presupuestales está generando un escenario de incertidumbre que no se había visto en décadas, justo en un momento crucial.

Actualmente, nueve de los 12 puestos de su Junta General Ejecutiva operan con encargados de despacho, casi mil trabajadores solicitaron adherirse al programa de retiro voluntario, de los que 461 —con la mayor cantidad de años de experiencia en el organismo— fueron admitidos; además, cinco altos funcionarios renunciaron en los últimos meses y el Órgano Interno de Control (OIC) reabrió investigaciones contra seis integrantes del Consejo General por decisiones tomadas por el organismo colegiado en el 2021.

Esta situación priva a falta de pocas semanas para que sea presentada la iniciativa de enmienda. De hecho, se prevé que hoy lunes el órgano electoral entregue a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral una propuesta en la materia.

3 de los 6 consejeros investigados por el OIC siguen en funciones

Jorge David Aljovín Navarro, analista y especialista en temas electorales, advirtió que el INE atraviesa “una fase de fragilidad institucional que nos puede costar bastante, de cara al proceso electoral del 2027”.

El experto explicó que áreas prioritarias del organismo, como la fiscalización de recursos de los partidos políticos, operan bajo interinatos que generan “un vacío institucional importante”.

“Hay una estructura de mando provisional, lo cual genera riesgos de descoordinación o de captura interna, si no hay consensos dentro de las propias consejerías”, alertó.

Esta situación, señaló Aljovín, afecta directamente la capacidad de planeación del INE: “Al ser cargos provisionales, le impide al INE tener una política de largo plazo. Por lo tanto, esto si bien no es ilegal, sí genera un vacío institucional”.

El especialista recordó que el proceso electoral del 2027 inicia formalmente en septiembre del 2026, con apenas un año de anticipación, y además de renovarse 17 gubernaturas y congresos locales, también habrá elección judicial.

El programa de retiro voluntario, que recientemente fue lanzado en el INE, y que se implementa por tercera ocasión en el órgano electoral después de 2018 y 2022, generará un éxodo importante de personal experimentado, consideró por su parte Daniela Arias, coordinadora del Laboratorio Electoral.

“Llama mucho la atención los momentos en los que se está dando. En 2018 se dio después de la elección que le dio la victoria al expresidente (Andrés Manuel) López Obrador y evidentemente con esta idea que tenía de cambiar al INE, y ahora se está dando en medio de este proceso de reforma electoral”, dijo.

Jorge Aljovín subrayó que representará una pérdida masiva de capital técnico, al tiempo que lamentó que se trata de “la fuga de expertos electorales que están desde la creación del propio IFE (Instituto Federal Electoral), cuando todavía no era INE”.

“Se reducen cuadros, se reduce la profesionalización del INE y la curva de aprendizaje será demasiado grande de cara al año 2027”, apuntó.

Guadalupe Salmorán, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experta en Derecho Electoral, interpretó esta situación como el cumplimiento fáctico de lo que el expresidente no logró por la vía legal.

“Estamos viendo en los hechos un resultado que, de alguna manera, el expresidente López Obrador persiguió por la ley. Legalmente, con la reforma aquella declarada inconstitucional por la Corte del plan B”, explicó.

Aunque ese plan no prosperó legalmente, señaló que “en los hechos ha prosperado esta retirada masiva, que yo la leo como una reacción del personal del INE ante un contexto precisamente de incertidumbre”.

Las renuncias de altos funcionarios en direcciones estratégicas como la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Coordinación Nacional de Comunicación Social agravan el panorama.

Salmorán Villar destacó que estas salidas de personal ocurren “en un contexto que se lee como hostil, de alguna manera, por las presiones externas de la transición gubernamental”.

El desafío se magnifica considerando que en 2027 habrá dos procesos electorales diferentes: el judicial y el político, simultáneamente.

“No solamente es la preparación de las elecciones típicas intermedias de la renovación de gubernaturas y de congresos locales y algunos ayuntamientos, sino también la posible elección de jueces. Ya vimos todos los problemas que hubo por falta de legislación, porque el INE tuvo que improvisar en muchas cosas”, recordó Arias.

A todo ello se suma la reapertura de investigaciones contra seis consejeros electorales —tres de ellos aún en funciones—, por decisiones tomadas en 2021.

Daniela Arias calificó esta situación como “bastante peligrosa”: “Me parece bastante peligroso que se empiece a investigar a consejerías por las decisiones de sus votos. Las decisiones que toman en el Consejo General, todos toman su tiempo para explicar el sentido de sus votos y el razonamiento que los llevó a votar a favor o en contra”.

La coordinadora del Laboratorio Electoral comparó la persecución de consejeros con perseguir a legisladores por sus votaciones.

“Es como si mañana fuéramos a abrirle procesos a diputados o senadores por votar a favor o en contra. Pues no se puede. Al final, son libres y ellos deciden por qué votan de esa manera, independientemente de que estemos de acuerdo o no”, enfatizó.

Arias advirtió que esto representa “atentar contra el libre pensamiento y contra la deliberación, que es la esencia última del Consejo General del INE”.

Fuga de talentos

Crisis de personal en el INE.

9 de los 12 puestos de su Junta General Ejecutiva operan con encargados de despacho.

5 altos funcionarios del organismo renunciaron en los últimos meses.

Casi mil trabajadores solicitaron adherirse al programa de retiro voluntario.

Fueron admitidos a retiro anticipado 461 trabajadores con la mayor cantidad de años de experiencia.

