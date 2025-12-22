Buque Escuela ‘Cuauhtémoc’ regresa a Acapulco tras concluir crucero de instrucción 2025

El Buque Escuela “Cuauhtémoc” de la Secretaría de Marina, conocido como el “Embajador y Caballero de los Mares”, arribó este lunes al puerto de Acapulco, en Guerrero, tras concluir el Crucero de Instrucción “Consolidación de la Independencia de México 2025”.

La llegada de la embarcación fue encabezada por el comandante de la Octava Región Naval, almirante Carlos Eduardo L’eglise Escamilla, quien presidió la ceremonia de arribo en el muelle de dicha región naval, acompañado de autoridades de la Armada de México.

Durante su mensaje, el almirante destacó que el crucero tuvo un profundo valor formativo para las y los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, al realizarse en el marco de los 200 años de la consolidación de la Independencia de México en el mar, acontecimiento histórico ocurrido en 1825 con la expulsión del último reducto español del Fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz.

El Buque Escuela “Cuauhtémoc” zarpó del puerto de Acapulco el pasado 6 de abril y, a lo largo de su travesía, recorrió puertos internacionales como Kingston, Jamaica; La Habana, Cuba, y Nueva York, Estados Unidos, además de puertos nacionales como Progreso, Yucatán; Cozumel, Quintana Roo, y Veracruz, cruzando también el Canal de Panamá.

Durante el crucero participaron 277 elementos de la Armada de México, entre dotación y cadetes, de los cuales 64 fueron mujeres y 213 hombres, lo que representa la mayor participación femenina en la historia del Buque Escuela “Cuauhtémoc”, de acuerdo con la Secretaría de Marina.

La institución naval destacó que, desde hace más de 43 años, este emblemático velero ha formado a más de 43 generaciones de almirantes, capitanes, oficiales y cadetes, consolidándose como un espacio clave para la formación profesional, el fortalecimiento del espíritu marinero y la proyección internacional de México en los mares del mundo.

cehr