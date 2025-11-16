Marina anuncia actividades por los 200 años de la Consolidación de la Independencia en la Mar

La Secretaría de Marina (Semar) lanzó la invitación a diversas actividades cívicas y culturales en la Ciudad de México y Veracruz para conmemorar los 200 años de la Consolidación de la Independencia en la Mar, cuyo aniversario se celebra el 23 de noviembre.
La fecha recuerda la rendición del último bastión español en San Juan de Ulúa en 1825, hecho que consolidó la independencia también en el ámbito marítimo.
Entre las actividades destacan:
- Galerías fotográficas en las rejas del Bosque de Chapultepec y en la Terminal 1 del AICM, disponibles hasta el 7 de diciembre
- ExpoMar, del 20 al 25 de noviembre en el World Trade Center de Veracruz, con exhibiciones tecnológicas, maquetas y embarcaciones
- Regata recreativa el 21 de noviembre en Playa Regatas; inscripción gratuita
- Concierto musical el 21 de noviembre a las 20:00 horas en el Malecón de Veracruz
- Carrera conmemorativa de 6 y 10 km el 22 de noviembre; inscripción de 100 pesos
- Concierto piromusical el 22 de noviembre en la Macroplaza del Malecón
Además, informó que se publicó el libro digital “Bicentenario de la Consolidación de la Independencia de México 1821-1825” y que el Buque Escuela Cuauhtémoc estará abierto al público en Veracruz tras los actos cívicos.
La dependencia destacó que esta conmemoración busca recordar el papel de las fuerzas navales en la defensa de la soberanía nacional.
LMCT