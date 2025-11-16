Marina anuncia actividades por los 200 años de la Consolidación de la Independencia en la Mar

Marina celebra por los 200 años de la Consolidación de la Independencia en la Mar

La Secretaría de Marina (Semar) lanzó la invitación a diversas actividades cívicas y culturales en la Ciudad de México y Veracruz para conmemorar los 200 años de la Consolidación de la Independencia en la Mar, cuyo aniversario se celebra el 23 de noviembre.

La fecha recuerda la rendición del último bastión español en San Juan de Ulúa en 1825, hecho que consolidó la independencia también en el ámbito marítimo.

Un viaje a dos siglos de historia en el mar.



Te invitamos a descubrir la edición especial de nuestra revista digital, elaborada con los datos más relevantes sobre los 200 años de la Consolidación de la Independencia en el Mar (1825–2025).



En sus páginas encontrarás relatos,… pic.twitter.com/Xam7k0XQPN — SEMAR México (@SEMAR_mx) November 16, 2025

Entre las actividades destacan:

Galerías fotográficas en las rejas del Bosque de Chapultepec y en la Terminal 1 del AICM, disponibles hasta el 7 de diciembre

ExpoMar, del 20 al 25 de noviembre en el World Trade Center de Veracruz, con exhibiciones tecnológicas, maquetas y embarcaciones

Regata recreativa el 21 de noviembre en Playa Regatas; inscripción gratuita

Concierto musical el 21 de noviembre a las 20:00 horas en el Malecón de Veracruz

Carrera conmemorativa de 6 y 10 km el 22 de noviembre; inscripción de 100 pesos

Concierto piromusical el 22 de noviembre en la Macroplaza del Malecón

Además, informó que se publicó el libro digital “Bicentenario de la Consolidación de la Independencia de México 1821-1825” y que el Buque Escuela Cuauhtémoc estará abierto al público en Veracruz tras los actos cívicos.

La dependencia destacó que esta conmemoración busca recordar el papel de las fuerzas navales en la defensa de la soberanía nacional.

El amanecer en el mar nos recuerda la fuerza de nuestra historia y el espíritu que ha guiado a México por casi dos siglos. Este 2025, conmemoramos 200 años de Independencia en la mar, honrando el legado naval que ha forjado nuestra identidad y defendido nuestra soberanía.



Te… pic.twitter.com/uZXbRDTJE2 — SEMAR México (@SEMAR_mx) November 15, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT