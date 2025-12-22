Escuela Judicial Electoral amplía el acceso a la formación en materia electoral en México

Desde 2018 la Escuela Judicial Electoral (EJE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha logrado capacitar a más de 650 mil personas en todo el país en temas de derecho electoral y democracia, como parte de su labor de difusión del conocimiento en materia de justicia electoral.

De acuerdo con un comunicado, este alcance refleja el compromiso institucional de la EJE con la democratización del conocimiento, al dirigir sus programas a públicos diversos, en su mayoría externos al propio Tribunal. La capacitación se ha llevado a cabo mediante programas formativos, cursos en línea, actividades presenciales, conferencias y acciones de divulgación, lo que ha permitido posicionar a la EJE como la institución pública y gratuita con mayor cobertura en formación electoral en México.

En los últimos años, la Escuela Judicial Electoral ha fortalecido su presencia más allá de los espacios tradicionales de enseñanza, mediante el uso de plataformas digitales, la organización de foros regionales y su participación en espacios de carácter internacional.

Un componente clave de esta estrategia ha sido la vinculación con instituciones de educación superior. A través de las Cátedras del Tribunal Electoral, más de 8 mil 500 estudiantes de licenciatura y posgrado han recibido formación sobre derechos político-electorales, autoridades electorales, el proceso electoral mexicano y los medios de impugnación en la materia.

En estas actividades han participado alumnas y alumnos de universidades como la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Autónoma de Baja California Sur, Autónoma de la Ciudad de México, Autónoma de Tlaxcala, Autónoma del Estado de Quintana Roo, Juárez del Estado de Durango y Popular de la Chontalpa, en Tabasco, entre otras.

En el ámbito digital, la EJE reporta cerca de 40 mil visualizaciones en sus plataformas, donde se difunden conferencias, presentaciones de libros y programas especializados que abordan distintas perspectivas de la vida democrática y jurídica, tanto nacional como internacional.

Entre los contenidos disponibles destacan “Clima Electoral”, “Out of the box”, “Arte-facto”, “Conceptos bizarros del derecho” y “Eleccionario”, programas orientados al análisis electoral, los derechos humanos, la relación entre arte y democracia, el lenguaje jurídico y los conceptos básicos de las elecciones y la democracia.

