‘Estoy muy agradecida’: Sheinbaum tras cerrar el año como una de las líderes mundiales mejor evaluadas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo externó su agradecimiento con el pueblo de México tras cerrar el año como una de las 10 mandatarias mejor evaluadas a nivel mundial.

El Global Leader Approval Rating Tracker coloca en la séptima posición a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo estoy muy satisfecha, muy contenta y muy agradecida sobre todo por el apoyo de la gente, es algo extraordinario”, expresó la Presidenta Claudia Sheinbaum desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

TE RECOMENDAMOS: Sector salud En Chiapas cancelan eventos masivos ante incremento de casos de sarampión

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR