‘Estoy muy agradecida’: Sheinbaum tras cerrar el año como una de las líderes mundiales mejor evaluadas

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo externó su agradecimiento con el pueblo de México tras cerrar el año como una de las 10 mandatarias mejor evaluadas a nivel mundial

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. Foto: Gobierno de México.
Por:
La Razón Online

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo externó su agradecimiento con el pueblo de México tras cerrar el año como una de las 10 mandatarias mejor evaluadas a nivel mundial.

El Global Leader Approval Rating Tracker coloca en la séptima posición a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo estoy muy satisfecha, muy contenta y muy agradecida sobre todo por el apoyo de la gente, es algo extraordinario”, expresó la Presidenta Claudia Sheinbaum desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

