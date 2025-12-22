Galveston, Texas, en el mapa: Dónde queda el lugar donde se accidentó aeronave de la Semar

La tarde de este lunes 22 de diciembre una aeronave de la Secretaría de Marina se desplomó cuando se aproximaba a las inmediaciones de Galveston, Texas, Estados Unidos.

El accidente fue reportado por la propia dependencia federal en un comunicado y dio detalles de lo que sucedió.

En el mensaje se informó que la aeronave tipo King Air ANX 1209 viajaba en una misión humanitaria en coordinación con la Fundación Michou y Mau.

La nave realizaba un traslado médico especializado, en la que viajaban ocho personas, cuatro de tripulación naval y cuatro civiles.

Sin embargo, la aeronave se accidentó y se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos.

De acuerdo con la Marina, hasta el momento hay 2 muertos y se logró rescatar a cuatro personas con vida, sin embargo, siguen trabajando para rescatar a otras dos personas que siguen dentro de la nave siniestrada.

La dependencia informó que se va a investigar el accidente e informó que se realizan las coordinaciones con el consulado de México en Houston para los trámites que haya lugar.

¿Dónde queda Galveston, Texas?

Los usuarios de Internet, preocupados, por el desplome de la aeronave de la Marina, se preguntan en donde está ubicado el lugar en donde ocurrió el accidente mortal.

Galveston, Texas, está en la Costa del Golfo de Texas. Se encuentra al sur de Houston y es una isla.

Algunas de las atracciones por las que es famoso este lugar son los Jardines Moody, con pirámides de cristal gigantes que albergan tiburones, monos y otros animales.

También está el Muelle Histórico de Galveston Island. el cual tiene muchas atracciones turísticas y restaurantes en la costa sur.

Otro lugar famoso es el Parque Estatal Galveston Island con abundantes especies de aves, senderos, muelles de kayaks y lugares de pesca.