Pescador rescata a mujer tras accidente de aeronave de la Semar en Galveston, Texas.

Un pescador, acompañado de su hijo, rescató a una de las víctimas de un accidente aéreo en Galveston, Texas. En este hecho, se vio involucrada una aeronave de la Secretaría de Marina (Semar), que participaba en una misión apoyo médico, en coordinación con la Fundación Michou y Mau.

La acción de solidaridad quedó grabada en video, mismo que ya circula en redes sociales. En el material, se observó cómo el hombre, identificado como Scott Decker, se acerca a la zona del siniestro para ayudar.

Scott logró rescatar a la enfermera que apoyaba al menor que era trasladado desde Mérida, Yucatán. El sujeto se abrió paso entre los escombros para poder liberar a la mujer, quien fue ubicada gracias a que gritó por ayuda.

Scott Decker fue uno de los primeros respondientes ante el accidente de la aeronave de la Secretaría de Marina, que ha dejado, hasta el momento, un saldo de 5 personas muertas

La acción del hombre también sirvió para rescatar el cuerpo de un hombre, que ya había fallecido por el tiempo que ya tenía bajo el agua.

De acuerdo con la Semar, en la aeronave viajaban 8 personas, de las cuales hay 2 sobrevivientes y una desaparecida.

“Se continúan las coordinaciones con el Consulado General de México en Houston, para los trámites correspondientes”, informó la Marina en un comunicado compartido en la red social X.

Además, envió condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este trágico siniestro.

El accidente ocurrió cerca del Aeropuerto Internacional Scholes, en Texas, uno de los que más ambulancias aéreas recibe en el mundo.

