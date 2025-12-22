Sheinbaum ante violencia en Sinaloa: ‘No tomamos partido por ningún grupo criminal’

Tras reconocer que este fin de semana escaló la violencia en el estado de Sinaloa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no “toma partido” por ningún grupo criminal, más que el de proteger a la población.

“Viene esta situación de violencia, no es distinto a otros estados de la República y nosotros no tomamos partido ni por uno ni por otro grupo, sino sencillamente la protección a la población, que es lo más importante”, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en Palacio Nacional.

Este fin de semana se registraron enfrentamientos armados entre grupos rivales de la delincuencia organizada en el municipio de Escuinapa, los cuales dejaron al menos dos personas muertas, que resultaron ser civiles no involucrados con los delincuentesn pero a los que las balas alcanzaron. Además, hubo bloqueos carreteros en el camino de Mazatlán-Tepic.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el promedio de homicidios en la entidad ya se había mantenido en 3.5 diarios, pero este fin subieron, por lo que pidió al Gabinete de Seguridad brindar la información al respecto.

Al consultarte si se considerará una modificación a la estrategia de seguridad implementada para esta entidad, dijo que se mantienen los trabajos según lo planeado, los cuales también están a cargo de las autoridades estatales y municipales.

“Ha habido muchas detenciones, incautación de laboratorios, un trabajo muy fuerte por parte de las fuerzas federales con el objetivo principal de protección a la ciudadanía. Y ya puede el Gabinete de Seguridad informar hasta dónde se ha avanzado, siguen yendo el gabinete de seguridad cada 15 días, cada 3 semanas a Sinaloa. No se le ha dejado a Sinaloa solo”, sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Y es que además recordó que la escalada de violencia en Sinaloa se originó el año pasado con la extracción de Ismael Zambada, “El Mayo”, para entregarlo por parte de criminales a Estados Unidos, lo que llevó a una fractura dentro de su organización delincuencial.

“Recuerden que este inicio de la violencia en Sinaloa -porque Sinaloa tenía una situación de mucha tranquilidad-, se da a partir de la entrega del Mayo Zambada a Estados Unidos y de esta ruptura del grupo delincuencial que opera en Sinaloa, provocada entre otras cosas, por esta situación que, aunque digan no ha quedado claro de todas maneras. Entonces, a partir de esta situación, de esta ruptura, de este grupo, es producto de la entrega del Mayo Zambada”, dijo a Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al consultar si confía en la declaración que dio el capo durante una audiencia, en la que relató cómo fue citado por otro criminal, hijo de Joaquín Guzmán Loera, para luego entregarlo a Estados Unidos, dijo que es la Fiscalía General de la República (FGR) la que debe abordar el asunto, pues además recordó que inició una investigación por su cuenta sobre este episodio.

