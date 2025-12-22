SRE: la entrega de agua a EU será según su disponibilidad

Vista aérea de una presa en la cuenca del río Bravo, en Nuevo León, en imagen de archivo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el Gobierno de México continúa dando seguimiento a los compromisos de entrega de agua del río Bravo a Estados Unidos, conforme a lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944 y sus actas complementarias.

En un comunicado, detalló que se han identificado acciones extraordinarias siempre dentro de las estipulaciones del propio tratado y sus actas correspondientes (234 y 331), conforme a la disponibilidad de agua existente en la cuenca mexicana del embalse.

El Tip: La semana pasada ambos países lograron un acuerdo para el cumplimiento del acuerdo, luego de que EU amagó con aranceles.

Estas acciones extraordinarias, refirió, incluyen entregas de un volumen de agua del río San Juan, las cuales se realizarán considerando las limitaciones operativas y privilegiando el uso agrícola en México. En este sentido las entregas a Estados Unidos se realizarán cuando exista disponibilidad operativa en el sistema hidráulico mexicano dando prioridad al consumo humano.

Esta fuente de agua ha sido utilizada en el pasado para atender los compromisos de entregas de agua del río Bravo, con fundamento en el Artículo 9 del Tratado y del Acta 331 de la CILA, explicó la dependencia federal.

“México está dando seguimiento puntual a los compromisos establecidos en el tratado y en coordinación y diálogo con los usuarios de la cuenca mexicana para su atención, y se reitera que es prioridad garantizar el agua para consumo humano de las poblaciones mexicanas que dependen de estas fuentes”, refirió.