Cae en EU aeronave de Marina en traslado médico; rescatan a dos sobrevivientes

Avión de la Marina cae en costa de Texas durante un traslado médico; mueren 5

Una aeronave de la Secretaría de Marina (Semar) que realizaba el traslado médico de un menor de edad en tratamiento por quemaduras se estrelló la tarde de ayer en la bahía de Galveston, Texas. De acuerdo con autoridades mexicanas, el saldo preliminar fue de cinco personas fallecidas, dos sobrevivientes y una más reportada como desaparecida al cierre de esta edición.

“Dos personas se encuentran con vida, cinco lamentablemente fallecidas y una aún no localizada, misma que se encuentra en labores de búsqueda y rescate por parte de las autoridades”, informó la Semar mediante un comunicado difundido la noche del lunes.

El Dato: El 31 de enero una ambulancia aérea que trasladaba a 6 mexicanos —incluida una paciente pediátrica— a un hospital se estrelló en Philadelphia. Todos fallecieron.

En el mismo reporte se detalló que en el lugar del accidente continuaban las labores de búsqueda y rescate, en coordinación con autoridades estadounidenses.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reiteró su compromiso de mantener información oportuna a través de los canales oficiales.

“La institución reitera sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este trágico siniestro, asimismo, reafirma su compromiso de brindar información oportuna, a través de los canales oficiales en cuanto se tenga alguna actualización”, señaló.

De acuerdo con los reportes oficiales, entre las personas a bordo se encontraban integrantes de la Fundación Michou y Mau, organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a niñas y niños con quemaduras graves, quienes acompañaban el traslado del menor paciente. El viaje se trataba de una acción humanitaria conjunta, en el marco del Plan Marina.

El percance ocurrió la tarde de ayer en las inmediaciones de Galveston, uno de los principales destinos turísticos de la costa de Texas, ubicado aproximadamente a 80 kilómetros al sureste de Houston.

Labores de búsqueda tras el choque de la aeronave con el agua, ayer. ı Foto: Especial

Según información difundida por medios estadounidenses, entre las víctimas se logró identificar a los siguientes elementos de la Secretaría de Marina: teniente de fragata Víctor Rafael Pérez Hernández, teniente de corbeta Juan Iván Zaragoza Flores, marinero Guadalupe Flores Barranco.

Asimismo, se informó que el teniente de fragata Luis Enrique Castillo Terrones continúa desaparecido y se presume que pudo haber perdido la vida.

Según la cadena CNN, que citó como fuente a la Guardia Costera de Estados Unidos, respecto a los pasajeros civiles de la aeronave, las autoridades confirmaron el fallecimiento del menor de edad que recibía atención médica especializada, así como del médico Juan Alfonso Adame González.

Por su parte, Julia Araceli, acompañante del paciente, y la enfermera Miriam de Jesús, serían las dos sobrevivientes y se encuentran bajo supervisión médica tras ser rescatadas con lesiones.

Tras el accidente, equipos de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) acudieron como primeros respondientes, informó el Departamento de Seguridad Pública de Texas a través de su cuenta oficial en la red social X.

De igual forma, la Oficina del Sheriff del condado de Galveston señaló que elementos de su equipo de buceo, unidad de drones y otras corporaciones participaron en las labores de emergencia en la zona.

La presunta ruta que habría seguido la aeronave antes de estrellarse. ı Foto: Especial

“La investigación del incidente sigue en curso y se dará a conocer más información a medida que esté disponible”, informó en una publicación en Facebook, en la que también pidió a la población evitar el área mientras continuaban los trabajos de rescate.

Hasta ayer no se había determinado oficialmente si las condiciones meteorológicas influyeron en el accidente; sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional reportó que en los últimos días se habían registrado bancos de niebla en la región.

Medios estadounidenses señalaron que alrededor de las 14:30 horas del lunes se presentó un banco de niebla con una visibilidad aproximada de 800 metros, por lo que, hasta el momento, el siniestro se atribuye de manera preliminar a las condiciones climáticas adversas.

Se informó que la aeronave siniestrada era un Beechcraft King Air 350i, con una antigüedad de 11 años y matrícula ANX1209. Según el medio local Resist Times, la aeronave, que salió de Mérida, Yucatán, sufrió el accidente cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional Scholes.

Tras conocerse los hechos, en redes sociales comenzaron a difundirse videos en los que se observa a elementos de la policía de Texas realizando labores de rescate a bordo de lanchas motorizadas, así como a ambulancias desplazándose en las inmediaciones del lugar del accidente.

Según el medio Houston Stringer, Sky Decker, un navegante local, fue de los primeros en responder, ya que se encontraba cerca del lugar, a bordo de su bote.

“Cuando llegamos a la escena, la situación era muy grave. No podía imaginar que hubiera alguien con vida dentro del avión, especialmente porque estaba casi completamente sumergido”, contó.

Por su parte, la SRE indicó que trabaja de manera coordinada con la Semar y con el Consulado General de México en Houston para brindar el apoyo correspondiente a los familiares de las personas afectadas.

“La Cancillería está al pendiente y mantiene comunicación y coordinación permanente con la Secretaría de Marina. Asimismo, a través del Consulado General de México en Houston se está en contacto con autoridades locales para brindar la asistencia y apoyo que se requiera a las familias afectadas”, dijo en un comunicado.

De forma paralela, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald

Johnson, expresó que existe coordinación con el gobierno mexicano para atender esta tragedia.

“Estamos trabajando estrechamente con el Gobierno de México tras el trágico accidente de una aeronave frente a las costas de Texas. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de quienes perdieron la vida, y nuestras oraciones y pensamientos están con todas las personas afectadas. Continuaremos brindando apoyo a los esfuerzos en curso”, manifestó a través de redes sociales.

Finalmente, la función Michou y Mau lamentó estos hechos y expresó su apoyo: “En Fundación Michou y Mau expresamos nuestra profunda solidaridad con las familias ante los hechos ocurridos. Acompañamos su dolor con respeto y cercanía, honrando la memoria y reafirmando nuestro compromiso con la atención humana, sensible y digna de niñas y niños con quemaduras”.