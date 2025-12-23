Capturan en QRoo a El Dóber, líder de un grupo delictivo

los detenidos ayer, durante un operativo realizado en el municipio de Benito Juárez.

Como resultado de un operativo realizado en coordinación con elementos del Grupo Interinstitucional, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo logró la detención de dos personas, una de ellas identificada como objetivo prioritario y generador de violencia en la entidad.

En la acción, también se logró el aseguramiento de diversos indicios presuntamente relacionados con hechos constitutivos de delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

En un comunicado, la dependencia informó que el operativo tuvo lugar cuando los elementos participantes realizaban recorridos de prevención y vigilancia sobre el boulevard Kukulcán, a la altura del kilómetro 4.5, del municipio de Benito Juárez, donde fue interceptado un vehículo en el que viajaban las personas ahora detenidas. Los asegurados fueron identificados como José Rafael “N”, alias El Dóber, y Valeria Teresita “N” y/o Arelia “N”.

El Tip: El Dóber es hijo de quien ha sido señalada como presunta jefa de plaza del Cártel de Sinaloa en el municipio; en 2017 fue detenido en Cancún, y liberado en 2023.

Durante la intervención, los agentes les aseguraron vegetal verde y seco similar a la marihuana, polvo blanco con características de la cocaína, además de un arma de fuego tipo escuadra, con cargadores abastecidos con cartuchos. También les aseguraron dinero en efectivo, por la cantidad de 213 mil 370 pesos mexicanos y cinco mil 300 dólares estadounidenses, así como un vehículo marca RAM 2500, modelo 2017.

Cabe destacar que José Rafael “N”, alias El Dóber, es objetivo prioritario del Atlas Delictivo del Estado, perteneciente a un grupo criminal, generador de violencia en el municipio de Benito Juárez, con operaciones en la delegación Alfredo V. Bonfil, junto con su madre, Doña Lety, mientras que su acompañante fue reconocida como su actual pareja.

213 mil pesos en efectivo y 5 mil dólares les fueron decomisados

Los detenidos, junto con los indicios asegurados y el vehículo, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, en el término constitucional previsto determinará su situación jurídica.

La FGE reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones de seguridad y combatir los delitos que afectan la tranquilidad de la ciudadanía, siempre con estricto apego a la legalidad y al debido proceso.