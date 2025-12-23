Defiende envío de petróleo a Cuba: es por humanismo

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el envío de petróleo a Cuba se da en el marco de una relación histórica con La Habana, independientemente del partido en el poder en México y también por razones humanitarias.

“Todo es legal y es parte de algo que se viene haciendo con Cuba desde hace mucho tiempo”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum adelantó que Petróleos Mexicanos (Pemex) transparentará el número de barriles que se envían a ese país, y el precio de mercado al que se entregan.

“Y es importante que se conozca… Lo hacemos en un marco legal, como país soberano, y segundo, damos continuidad a una serie de apoyos que se han dado históricamente de nuestro país a Cuba”, señaló.

La Presidenta presentó la tarjeta de la cancillería en materia de cooperación energética y financiera y citó que en 1994 se formalizó una inversión de 350 millones de dólares para la modernización de la refinería cubana Camilo Cienfuegos, una operación estratégica de swaps —intercambio de deuda por inversión—.

En 2012, agregó, se firmaron cartas de intención para que Pemex brindara asistencia técnica a la estatal cubana Unión Cuba Petróleo (CUPET), para presencia de la petrolera mexicana en los proyectos de exploración que Cuba ejecutaba con consorcios internacionales.

La Presidenta Sheinbaum, dijo que en el 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el país condonó deuda que tenía el gobierno de Cuba con Pemex, que ascendió a 70 por ciento de las obligaciones históricas con Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), para restructurar el resto y para fomentar el comercio bilateral.