Detienen a suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de ‘El Chapo’

En una acción distinta en Zapopan, Jalisco, elementos de la SSPC, FGR y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ejecutaron dos órdenes de cateo en domicilios ubicados en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, donde fueron detenidos Mario Alfredo “N”, de 44 años, alias “7”, y Mario “N”, de 69 años, alias “Niño”.

Las autoridades identificaron a ambos como operadores financieros de un grupo criminal. Mario Alfredo Lindoro Navidad es señalado como cuñado y operador financiero de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, mientras que Mario Lindoro Elenes es identificado como suegro y operador financiero del mismo líder criminal.

Durante los cateos se aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos, cargadores, dos camionetas, un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo.

LMCT