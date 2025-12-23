Ecatepec rinde homenaje a José María Morelos

Azucena Cisneros al encabezar, ayer, la ceremonia 210 por el aniversario luctuoso del Generalísimo Morelos y Pavón.

Con una ceremonia y desfile cívico militar, el gobierno de Ecatepec celebró el 210 aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón, fusilado y sepultado en este municipio el 22 de diciembre de 1815. Al encabezar el evento, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss expresó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum, pues consideró que México debe defender sus valores frente a la crisis moral de Estados Unidos (EU).

El Tip: José maría Morelos y Pavón fue fusilado y sepultado en Ecatepec, Edomex, el 22 de diciembre de 1815. En 1877 se agregó el apelativo “de Morelos” al municipio.

“Hoy queremos hablar del Morelos vivo que camina entre nosotros, que nos confronta, que nos incomoda y que nos pregunta ¿qué estamos haciendo por nuestro país y nuestra gente?”, afirmó la munícipe frente a la Capilla Nacional de Morelos, donde fue sepultado el prócer tras ser fusilado en la antigua Casa de Los Virreyes, que actualmente es el Centro Comunitario Ecatepec Casa Morelos.

Cisneros añadió que El Siervo de la Nación es un guía que puso a la justicia, igualdad y educación en el centro del proyecto para una nación, por lo que se le recuerda, no con nostalgia, sino con esperanza para la transformación del municipio y el país.

TE RECOMENDAMOS: Tras video Gobierno prevé un plan antiextorsión a migrantes

210 aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón

El tributo inició en la Casa de Morelos, donde las autoridades realizaron una guardia solemne de honor en el Monumento al Siervo de la Nación y lanzaron 21 cohetones para emular la tradición de rendir honores a los héroes.

Posteriormente, encabezó el desfile cívico militar acompañada de funcionarios municipales, estatales y federales.